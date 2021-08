GAMEREVIEW. ‘The Siege of Paris’ is een generale repetitie voor de toekomst van ‘Assassin’s Creed’

KV Mechelen Esports en Sector One spelen finale Belgian League

10 augustus Het is zover, het is tijd voor de finale van de Belgian League. KV Mechelen Esports wil hun dominant jaar verderzetten en vooral laten zien dat het team de rechtmatige kampioen is van België. Voor Sector One is het een ander verhaal. Na in 2020 alles te winnen, verloor het team de eerste finale van 2021 tegen KV Mechelen Esports en is sindsdien in de achtervolging.