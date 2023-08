Gamereview ‘Stray Gods: The Roleplaying Musical’: grote variatie aan plotlijnen met beperkte gameplay

Games en muziek gaan hand in hand. Iedereen herkent wel de deuntjes van pakweg Super Mario Bros., Zelda, of Tetris. Ook games die de soundtrack als uitgangspunt nemen, zijn geen uitzondering. Dankzij Guitar Hero en Rock Band liggen nu tal van zolders bezaaid met plastic nepinstrumenten, en Dance Dance Revolution was destijds de oorzaak van menig verstuikt knie- en/of enkelgewricht. Maar een volledige musical waar je zelf mee de teksten bepaalt terwijl je een moordmysterie oplost? Dat hadden we nog niet gezien.

En dat is exact de premisse van Stray Gods: A Roleplaying Musical. De band van hoofdpersonage Grace houdt audities voor een nieuwe zangeres, maar de enige kandidate met talent duikt later plots bloedend op aan de deur van Grace en sterft in haar armen. Op zich al niet meteen de leukste situatie om in terecht te komen, maar de mysterieuze dame in kwestie bleek bovendien ook nog eens Calliope te zijn, dochter van Zeus en een van de Griekse muzes. Want verrassing: de Griekse goden bestaan echt en zijn er niet zo mee opgezet dat hun collega de pijp uit is. Grace wordt hoofdverdachte nummer één, en krijgt van oppergodin Athena een week tijd om te bewijzen dat er iemand anders achter de moord zit.

Hoewel de ondertitel een RPG doet verwachten, is Stray Gods in essentie een visual novel. Het verhaal wordt verteld door comic-achtige stilstaande beelden met een minimum aan animatie, en je bestuurt Grace niet rechtstreeks. Wat je wel doet, is op verschillende momenten in het spel keuzes maken die van kapitaal belang zijn. Het verhaal kan totaal andere kanten opgaan afhankelijk van hoe je kiest te reageren op wat iemand zegt, of aan wie je denkt je vertrouwen te kunnen schenken. Die grote variatie aan mogelijke plotlijnen geeft Stray Gods dan ook een grote herspeelbaarheidsfactor, want om alles te zien ga je toch echt een paar keer door het spel moeten gaan.

Maar hét unieke kenmerk van Stray Gods is natuurlijk dat andere deel van die ondertitel: dit is een musical en hoewel je het misschien niet zou verwachten: dat werkt perfect. Omdat Grace de laatste persoon was die Calliope levend heeft gezien, heeft ze immers de ziel van de laatste muze geërfd. Gevolg: Grace heeft de kracht om mensen (en goden!) in een samenzang te doen uitbarsten, en als muze kan ze bovendien de emoties van het lied beïnvloeden. Concreet houdt dit in dat je als speler ook tijdens de muzikale nummers belangrijke keuzes zal moeten maken die niet alleen het verhaal, maar ook de hele toon en structuur van de muziek veranderen.

Uiteraard staat of valt een unieke premisse als dit met de kwaliteit van de songs en de stemmencast, en op beide vlakken slaagt Stray Gods met de vingers in de neus. De soundtrack is alles wat je van een musical verwacht en meer: minutieus opgebouwde songs die klein beginnen en uitwaaieren naar een bombastische climax, met invloeden uit verschillende genres en stijlen. Dit alles wordt gebracht door een indrukwekkende resem stemacteurs met onder andere Laura Bailey uit The Last of Us II, Janina Gavankar uit Battlefront II en onlangs nog Forspoken en Redfall en natuurlijk de onvermijdelijke Troy Baker uit zowat alles.

Op visueel vlak bestaat Stray Gods zoals gezegd voornamelijk uit stilstaande beelden, maar hoewel dat misschien saai klinkt, stoort deze aanpak allerminst. Net als in comics geeft dit de makers de mogelijkheid om zoveel mogelijk expressie in de gelaatsuitdrukkingen te leggen, waardoor ieder personage een duidelijke, herkenbare persoonlijkheid krijgt. En nu we toch de comic-invloed aanhalen: het is duidelijk dat schrijver David Gaider al ooit The Wicked + The Divine, het meesterwerk van Kieron Gillen, heeft gelezen. Niks mis mee natuurlijk, want de wereld van de Griekse goden blijft fascinerend.

Met een totaal gebrek aan actie en op zich beperkte gameplay gaat deze game niet voor iedereen zijn, maar dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar wie zich wil verliezen in een verhaal vol onverwachte plottwists en boeiende personages, met een uitstekende cast en fantastische soundtrack, mag de unieke ervaring van Stray Gods niet missen.

