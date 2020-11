GAMEREVIEW. ‘Spider-Man: Miles Morales’: eerste PlayStation 5-game laat vooral zien wat in het beestje zit

Voordat we beginnen aan deze review: zijn er nog mensen in de zaal die zich afvragen wie the fuck Miles Morales dan wel mag zijn? Simpel: het is Spider-Man. Net zoals Peter Parker Spider-Man is. In de Marvel-strips dook de jonge Latino-Amerikaanse tiener in 2011 voor ’t eerst op in het alternatieve Marvel Ultimate-universum, en bij werd ook bij een iets breder publiek bekend na zijn hoofdrol in de uitstekende animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).



In Spider-Man: Miles Morales, een sequel op Sony’s Spider-Man-game van twee jaar geleden, is hij nu ook de protagonist in een videogame. Met dezelfde acteur die hem ook al in de animatiereeks vertolkte, en ook zelfs al zijn stem verleende aan het personage in een eerdere game: de 24-jarige Nadji Jeter, die ook in beeltenis op het personage lijkt, speelde eerder al Miles Morales in Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order uit 2019.