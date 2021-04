GAMEREVIEW. SaGa Frontier zal niet iedereen bekoren, maar experimenteren kan verslavende bezigheid worden

Weinig game-ontwikkelaars zijn zo synoniem met een genre als Square-Enix is met RPG’s. Wat in 1987 begon als een gok met de eerste Final Fantasy game groeide uit tot een catalogus vol onverwoestbare titels als Chrono Trigger, Secret of Mana, Dragon Quest en Kingdom Hearts. En toch bestaat de kans dat je nog nooit van SaGa Frontier gehoord hebt.

Niet geheel onbegrijpelijk: ondanks het feit dat er meer dan een miljoen van de PlayStation-schijfjes over de Japanse toonbanken vlogen, werd het spel nooit in Europa uitgebracht. Daar komt nu dus na bijna 25 jaar verandering in met een opgepoetste en uitgebreide versie.

Frontier is eigenlijk het zevende deel van de SaGa-reeks, en het eerste dat in full 3D verscheen op de PlayStation. Een beetje zoals die andere reeks rollenspellen waarvan deel zeven in 1997 plots de overstap maakte van Nintendo naar Sony: Final Fantasy. Het grote verschil zit ‘m echter in de structuur van de gameplay. Waar Final Fantasy een rechtlijnig avontuur presenteert, biedt SaGa je de keuze tussen verschillende protagonisten (elk met hun eigen verhaal en achtergrond). Vervolgens word je in een niet-lineaire spelwereld gedropt.

Ex-model op zoek naar moordenaar

De uiteenlopende en kleurrijke cast bestaat onder andere uit een ex-model dat op zoek is naar de moordenaar van haar verloofde, een antieke robot met geheugenverlies en een superheld die uit is op wraak tegen een misdaadclan. In de originele uitgave waren er zeven hoofdstukken beschikbaar, maar voor deze remaster werd een geschrapt achtste verhaal opnieuw toegevoegd. Dat maakt er nu meteen de meest complete versie van. Er is geen vaste volgorde die doorlopen moet worden. Alle acht spelen ze zich af in dezelfde wereld en af en toe kruisen de verschillende scenario’s.

In tegenstelling tot de volledige herwerking die Final Fantasy VII vorig jaar mocht ontvangen, kreeg SaGa Frontier een meer bescheiden heruitgave. De graphics zijn scherper en hier en daar werd er wat gesleuteld aan de gameplay, maar het spel is grotendeels identiek aan het origineel. En dat heeft z’n voor- en nadelen, afhankelijk van hoe hardcore je je RPG’s graag hebt. SaGa Frontier is namelijk niet het soort spel dat je handje vasthoudt, integendeel. Want hoewel de kleurrijke graphics en schattig ogende personages op het eerste gezicht anders zouden doen vermoeden, is dit een ‘RPG voor gevorderden’. Het vechtsysteem is ongelofelijk diepgaand en gelaagd, maar het is aan de speler om het zelf te doorgronden. Van tutorials is er immers amper sprake.

Pittige moeilijkheidsgraad

Eens het klikt, besef je dat het unieke mechanisme waarbij de personages random combineerbare aanvallen leren een brede waaier van mogelijkheden opent die alleen maar uitnodigt tot experimenteren. Zoeken naar de nieuwste en krachtigste aanvallen wordt zo al snel een verslavende bezigheid. Door het gebrek aan uitleg kan de moeilijkheidsgraad bij momenten ook enorm pittig zijn, maar gelukkig kan je in deze remaster op eender welk moment opslaan. Zo hoef je nooit al te veel opnieuw te doen.

In 1997 was SaGA Frontier z’n tijd vooruit. Een niet-lineair rollenspel dat alle verwachtingen van het genre op z’n kop zette en desondanks - of net daarom - een culthit werd. Het is anno 2021 zeker geen game die iedereen zal bekoren, daarvoor is het nog steeds te experimenteel en onvoorspelbaar. Maar voor wie z’n RPG’s graag eclectisch, intens en bovendien doorspekt met een dosis absurde humor heeft, is dit een perfecte (her)introductie tot een van de meer excentrieke series die het genre te bieden heeft.