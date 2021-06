GAMEREVIEW. Nintendo laat je spelenderwijs zelf games maken met Gamestudio

gamereviewOoit al zelf een game willen maken, maar geen zin of tijd om echt te leren programmeren? Misschien is Gamestudio voor de Nintendo Switch iets voor jou. Maar vergeet niet: no pain, no gain!

Een snelcursus programmeren in een game gieten is geen gemakkelijke taak, om niet te zeggen aartsmoeilijk. Nintendo moet dus een aantal belangrijke keuzes maken, en de ene is om de speler enorm hard bij het handje te houden met een speelse tutorial - maar later meer daarover. De andere is om de programmering heel visueel weer te geven, en dat is een schot in de roos.

Enerzijds kan je op de ontwerptafel je wereld al vrij goed ‘tekenen’ zoals hij er in het echt zal uitzien, anderzijds geef je ook alle objecten en hun relaties visueel weer als verbindingen ertussen. Objecten kan je vlot dupliceren, waardoor je vrij snel veel kan creëren en ook aanpassen. Er is goed over nagedacht en het is bovendien moeilijk voor te stellen hoe je dit beter zou kunnen aanpakken. Met een knopje wissel je meteen en zoveel je wil tussen je ontwerptafel en je eigenlijke game, zodat je kleine tweaks meteen in de praktijk kan testen.

Volledig scherm Op de tekentafel geef je je spelwereld vorm en voeg je alle programmatie visueel toe. © Nintendo

Tikkertje

Naast het vrij programmeren bestaat de game eigenlijk uit zeven tutorials, netjes verdeeld in stappen. Als eerste les laat de game je een spel tikkertje programmeren, waarbij je met twee mannetjes kan lopen en springen door een stilstaand 2D-scherm. Dat doe je door poppetjes in je ontwerp te stoppen en dan twee knoppen (springen en bewegen) te verbinden met hun icoontjes.

Volledig scherm © Nintendo

Je voegt enkele balkjes toe waarop de poppetjes kunnen stuiteren, en je laat dan ook nog eens balletjes in de spelwereld vallen die de poppetjes kunnen vernietigen. Het interval waarmee ze vallen, hun grootte en kleur, alles kan je aanpassen. En natuurlijk moet je instellen dat de balletjes de poppetjes ook verwoesten als ze die aanraken. Stap voor stap toont de game je zo meer en meer mogelijkheden, tot je genoeg zelfvertrouwen hebt om helemaal zelf aan de slag te gaan.

Volledig scherm © Nintendo

Tutorials

En dan komt de kracht van de game pas echt tot zijn recht, want je kan bijvoorbeeld ook racegames, shooters of 3D-platformers maken met ontploffingen, wormgaten of vuurwerk: Gamestudio bevat best wel veel snufjes, en net niet te veel om de boel nog overzichtelijk te houden. Alleen: je moet er wel even je tijd voor nemen, zodat je alle eigenschappen kan uittesten en je jouw game precies naar jouw zin kan maken. Je moet je dan wel eerst door de eerste tutorial worstelen, die echt wel héél infantiel is.

Volledig scherm © Nintendo

De game is duidelijk gericht op een erg jong publiek, maar waarom je dan voor elke handeling telkens een stuk of vijf tekstvakjes moet wegklikken, is een keuze die niet iedereen zal bekoren. Ook de flauwe grapjes die de antropomorfe objecten onderling maken, zijn geen spek voor mijn bek. Maar dat is duidelijk een kwestie van smaak. En hoeveel avonden en avonden ik ooit heb vergooid aan het prutsen aan eigen programmaatjes en games - in Turbo Pascal, godbetert - ik heb er duidelijk het geduld niet meer voor.

Volledig scherm © Nintendo

Examens inbegrepen

Na elke tutorial schotelt de game je een soort test voor om te zien of je alles wel goed hebt begrepen, geen overbodige luxe en tof voor de afwisseling. Afgewerkte games kan je trouwens bewaren, en het is ook mogelijk om games van andere spelers te downloaden - als je tenminste hun code hebt.

Volledig scherm © Nintendo

Cool is dat de game een toetsenbord en een muis ondersteunt, al is het aanraakscherm van de Switch ook wel heel aangenaam om mee te werken. Jammer is dat je geen afbeeldingen kan importeren, maar tof is dan weer dat alles in het Nederlands is.

Volledig scherm © Nintendo

Conclusie

Hoewel Gamestudio zijn limieten kent, vooral op visueel vlak, is de tool best erg pittig. Het is voor deze oudere jongere een beetje jammer dat er geen middenweg is tussen enerzijds de tutorial die je wel erg hard bij het handje houdt en anderzijds het uitgebreide vrije programmeren. Maar voor het jonge doelpubliek zal alles wel snor zitten.

Volledig scherm © Nintendo

Je ziet deze game alleszins best als een educatieve introductie tot programmeren dan als een product waar je in de eerste plaats lol in de strikte zin mee gaat beleven. Gamestudio biedt een uitdaging, maar tegelijkertijd ook erg veel beloning voor wie ze aangaat. En voor 30 euro krijg je er de kleine op de achterbank er vast lang mee zoet op de Autoroute du Soleil.

