GAMEREVIEW. ‘Metroid Dread’ is ellendig goed

Zo verkent videogame-ex­po ‘Game On’ de uithoeken van de gamingcul­tuur

10 oktober Ja, Groningen is ver: vanaf iedere voordeur in Vlaanderen ben je sneller in Parijs of Londen dan in de Noord-Nederlandse stad. Maar het is evengoed een fijne stek voor een citytripje, en als je een gamer bent is ook de zopas neergestreken tentoonstelling Game On – Experience 50 years of videogames een must. Vooral omdat ze ook de uithoeken van het medium, en de cultuur erachter, exploreert.