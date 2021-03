Gamereview ‘Inked’: mobiel gamen met een pennestreek

Zelden vatte de titel van een game beter en bondiger samen wat je zult spelen dan die van Inked : een bloedmooie smartphonegame vol geometrische puzzels in een schijnbaar met balpennen getekend decor. Let terwijl je speelt vooral op de tekenaar van dit alles, die heel wat verrassingen in zijn mouw heeft zitten.

In Inked dénk je maar dat je het verhaal van een naamloze Japanse Roninkrijger aan het spelen bent, in een fantasiewereld die met de hand getekend is: in werkelijkheid ben je in een visuele metafoor beland van het liefdesverdriet van de al even naamloze verteller/tekenaar, die af en toe eens zijn vaardige handen laat zien. En die – maar nu stoppen we hierover voordat we teveel van het verhaal weggeven – zichzelf al vrij snel als een onbetrouwbare verteller manifesteert.

Lyrische puzzelgame

De grote ster van Inked is het decor, dat lijkt te zijn opgetrokken met blauwe, groene, rode en gele balpentekeningen. Die aparte visuele stijl verleent deze mobiele game, beschikbaar voor iPhones en Androidtoestellen, een betoverende, lyrische kwaliteit, die nog extra in de verf wordt gezet door de uit piano- en vioolplukjes opgebouwde soundtrack. Inked is een game om rustig te savoureren, liefst nog met de helderheid van je scherm op maximum en een koptelefoon op je kruin. Zo vang je ook de raak gekozen geluiden het beste op, want die geven een extra sfeertoets aan alle omgevingen die je doorkruist.

Volledig scherm Wat altijd tot aanbeveling strekt, in eender welke game: er blijven constant nieuwe spelmechanieken bijkomen. © Somnium Games

Nog een reden voor die koptelefoon: het negen korte hoofdstukken tellende verhaal, goed voor een uur of vijf spelen, wordt verteld voor middel van een voice-over. Die vertelling geeft context aan een game waarin je vooruit geraakt door het oplossen van fysische puzzels in de omgeving. Veelal eenvoudige dingen, zoals blokken die je moet verslepen en reuzenballen die je in een nis in de vloer moet doen rollen.Het wordt nooit te moeilijk, de logica van de puzzels wordt nergens écht vergezocht, en – wat ondergetekende altijd charmeert in een game - je krijgt nog tot het bittere einde nieuwe spelmechanieken geserveerd.

Volledig scherm De 'tekenaar' van de game heeft heel wat verrassingen voor je in zijn mouw. © Somnium Games

Lichte stremmingen

De Kroatische studio Somnium Games bracht Inked in 2018 al naar de pc, maar beschouwt deze mobiele versie nu als een soort remaster, met verbeterde besturing en bijgewerkte graphics. Visueel past de de game inderdaad veel beter bij een mobiel scherm. Al raad ik toch aan om hem op een tablet te spelen in plaats van op een smartphone: niet alleen komen de prachtige graphics daarop beter tot hun recht, maar een iets groter scherm werkt ook wat kleine maar vervelende stremmingen in de besturing weg. Die zijn niet heel uitgesproken, maar bij momenten zit de geringe omvang van de objecten in de weg, en wanneer je dicht bij de schermranden komt is er altijd het risico dat je bepaalde smartphonefuncties aantikt en dus je spel abrupt onderbreekt. Maar dat zijn minieme ongemakken voor een game die erg veel waarde geeft voor zijn vijf luttele euro’s.

Volledig scherm Ook de kleur van de omgevingen evolueert geregeld. © Somnium Games