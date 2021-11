GAMEREVIEW. In verrassende verhuisgame ‘Unpacking’ speel je archeoloog van de ziel

gamereviewVijf uur lang hebben we verhuisdozen uitgepakt in ‘Unpacking’. Maar er kwam veel meer tussen het gekreukte krantenpapier uit dan alleen maar potten en pannen.

‘Unpacking‘is misschien niet de beste, maar wel de meest verrassende, meest emotioneel treffende en wellicht ook meest innovatieve game van dit jaar. In naam is het een puzzelgame, maar veel te puzzelen valt er eigenlijk niet: dingen uit verhuisdozen halen en ze in en op rekken, kasten en tafels plaatsen. That’s it. De enige uitdaging is dat dat plaatsen een beetje logisch gebeurt: keukendingen in de keuken, badkamerdingen in de badkamer, een gameconsole in het tv-kastje in de woonkamer, een yogamatje onder het bed.

Een leven ontrafeld

Maar natuurlijk is er meer aan het handje dan alleen maar dat. Al die kartonnen dozen die je ongeveer vijf uur lang uitpakt behoren één en dezelfde persoon toe. En die leer je, doorheen een periode van éénentwintig jaar uit haar leven, behoorlijk goed kennen. Het zijn namelijk niet gewoon maar voorwerpen die je uitpakt: het zijn artefacten uit de belangrijkste jaren van een mensenleven, zo tussen de tienerjaren in 1997 en het eindelijk gesettelde leven van de late dertiger in 2018.

Unpacking Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor Nintendo Switch, Xbox en pc.



Dingen die je vertellen wat ze (want ja, dat heb je snel door) doet voor de kost, waar ze haar tijd mee verdrijft, waar ze op reis is geweest, enzovoort. Zo ontrafel je, al uitpakkend, een leven, net zoals een archeoloog dat van een middeleeuwer probeert te reconstrueren terwijl hij laag per laag nieuwe voorwerpen uit de grond morrelt.

Volledig scherm Op een bepaald moment trek je bij iemand in, en die heeft echt geen ruimte voor je overgelaten. © Humble Games

Wat een rotzak

En zo ga je al snel een hoop sympathie krijgen voor dit personage wiens naam, gezicht of stem je niet eens kent. De nieuwe levensfases waarmee telkens een nieuwe verhuis gepaard gaat – van een kinderkamer via een studentenkot tot een opeenvolging van stulpjes uit het (jong)volwassen leven – zijn namelijk niet altijd blijde gebeurtenissen. Het zwaartepunt van ‘Unpacking’, wat dat betreft, zit ergens in het midden van de game: je trekt in bij een liefdespartner, maar aan de manier waarop die zijn woning heeft georganiseerd wordt zeer snel duidelijk dat hij weinig ruimte heeft gelaten voor de spullen van je personage – en dus eigenlijk ook voor haarzelf. De bestemming van een volgende verhuis laat zich dan ook raden.

Volledig scherm De game beslaat een periode van 21 cruciale jaren uit iemands leven. © Humble Games

Mindfulness

De primaire handeling van ‘Unpacking’ klinkt overigens veel saaier dan ze is. Eigenlijk is het - daarbij geholpen door de treffende geluidseffecten, de raak gekozen fysische finesses (je kunt een kast bijvoorbeeld niet sluiten wanneer je een lade open hebt staan) en de Sufjan Stevens-achtige akoestische gitaarmuziek – een oefening in mindfulness. Je bent geconcentreerd bezig, zonder dat je zintuigen al te scherp hoeven te staan.

Volledig scherm Je moet telkens het hele huis inrichten, inclusief het kleinste kamertje. © Humble Games

Over het slot van ‘Unpacking’ gaan we natuurlijk niet te veel vertellen. Voor minder oplettende spelers zal het iets van een anticlimax hebben na de heftigere gevoelens die het middenluik van de game je doet doormaken. Maar tel eens hoeveel tandenborstels je in die laatste badkamer moet uitpakken?

Volledig scherm Er zit ook een eenvoudig trofeeënsysteempje in de game. © Humble Games

Bekijk ook: