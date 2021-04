GAMEREVIEW. ‘Hitchhiker: A Mystery Game’ brengt je al liftend door de schemerzone

GAMEREVIEW. ‘It Takes Two’ is de ideale bud­dy-ga­me

26 maart Je moet er wel vrienden voor hebben, en bovendien ofwel een tweede controller in huis ofwel een vriend met zijn eigen console of gamingpc, maar als aan al die voorwaarden voldaan is heb je aan It Takes Two een game die we nu al tot de toppertjes van dit jaar rekenen. Een razend origineel en verrassend co-op-spel waarin je zo op elkaar bent aangewezen dat je elkaar misschien zelfs beter zult leren kennen.