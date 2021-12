GAMEREVIEW. ‘Halo Infinite’ is een conservatieve maar ijzersterke comeback

gamereviewMet het spetterende ‘Halo Infinite’ zet Microsoft eindelijk zijn bekende shooterreeks verder. Het is een oerconservatieve terugkeer naar een vorm die we al een decennium niet meer hadden gezien in een ‘Halo’-game. En de schaarse toevoegingen die wél zijn gebeurd, brengen allemaal een extra dimensie toe aan de verder slaafs gevolgde formule.

Niet alleen komt ‘Halo: Infinite’ uit rond de twintigste verjaardag van de allereerste game uit deze epische scifishooterreeks en Microsofts eerste Xbox-console waarop ze exclusief verschijnt, het is ook nog eens de eerste ‘Halo’-game in een vol decennium die nog eens de oerkracht van de eerste games - met vooral het fenomenale ‘Halo 2' (2004), het climactische ‘Halo 3' (2006) en het verfrissende ‘Halo: Reach’ (2010) - uitademt. Een langverwachte retour en forme, zij het een die lichtjes gebukt loopt onder de reverentie voor zijn voorgangers. Die felle terugkeer naar de bron was misschien wel even nodig gezien de (goeddeels terecht) verdeelde reacties op ‘Halo 4' (2012) en ‘Halo 5: Guardians’ (2015), maar het resulteerde ook in een oerconservatieve voortzetting voor de reeks.

Volledig scherm Master Chiefs medestander brengt ook wat menselijkheid in het verhaal. © Xbox

Gitzwarte verhaalcampagne

Zelfs het verhaal valt, ondanks de meanderende paden die het zeker naar het slot toe inslaat, relatief makkelijk samen te vatten: je speelt opnieuw de Master Chief, een twee meter vijftien hoge gepantserde supersoldaat die het heelal helpt beschermen tegen een bende godsdienstfanaten van buitenaardse origine, en tijdens die strijd weer op een ringvormig, met fauna, flora en geologische lagen bezet ruimtestation belandt. Aan die Halo-ring van dienst, Zeta Halo genaamd, scheelt deze keer wel van alles: er vertonen zich mysterieuze breuken in de korst, waardoor het landschap wordt ontsierd door monumentale, brutalistische, kille stalen bouwsels.

Volledig scherm De Master Chief met zijn nieuwe AI-compagnon, ontwikkeld naar model van wijlen Cortana. © Xbox

Daar zit de Banished achter, een aliengroepering die eerst werd geïntroduceerd in de strategische zijsprong ‘Halo Wars’ uit 2017, en die wordt aangevoerd door de muurbrede Brute Escharum. Die heeft mysterieuze plannen voor alle intelligente leven in de galaxis, waarvoor de sleutel ergens onder de aardkorst van die Halo-ring te vinden is. De nieuwe vijand is formidabel en nietsontziend, en dat merk je niet alleen tijdens de onvermijdelijke bossfight aan het einde: al vanaf de eerste cutscene is het verhaal van ‘Halo Infinite’ gedrenkt in een gitzwarte duisternis, en de rest van de game wordt er niet beter op.

Escharum heeft het namelijk gemunt op de Spartans, die porfieren krijgers waarop de federatie van beschaafde levensvormen rekent voor zijn bescherming, en dat lukt hem aardig: overal waar je gaat tijdens de ongeveer tien uur durende verhaalcampagne kom je dode strijdmakkers tegen. Die vondsten hangen slim samen met een element van de gameplay in ‘Halo Infinite’: met ‘Spartan tags’ vervolledig je het niet overdreven dwingende upgradesysteem, dat je wel verbeteringen aan elementen als je schilden en de hydraulica van je pak oplevert, maar dat nooit in de weg komt te staan van de pure schietactie.

Volledig scherm Escharum, de nieuwe grote tegenstander. © Xbox

Scheutje ‘Far Cry’

Na ongeveer anderhalf uur spelen, nadat je op die Zeta Halo bent beland, gaat de wereld van ‘Halo Infinite’ veel meer open dan in voorgaande ‘Halo’-games. Maar het is geen ‘open wereld’, zoals de verwachtingen wel luidden toen ‘Halo Infinite’ werd aangekondigd. Wel een enorme plattegrond waarop de missielocaties wat verder van elkaar verwijderd liggen dan in voorgaande ‘Halo-games, en waarin je ook nog andere dingen kunt doen dan alleen maar die essentiële missies aanvatten. Het is, in essentie, ‘Halo’ met een ‘Far Cry’-toets: er zijn USNC-troepen om uit de brand te helpen, of bolwerken om te heroveren op de Banished. De verhaalcampagne, die begint en eindigt met lange schietpartijen in stalen gangetjes, is slechts een summiere passant in die wereld.

Los van de verhaallijn levert Zeta Halo een open buffet op, dat uitnodigt tot verdere exploratie, en een amalgaam van strakke multiplayermaps verzamelt. Over dat laatste kunnen we het hier kort houden omdat Microsoft de multiplayermodi van ‘Halo Infinite’ gratis weggeeft, ter ere van die al eerder genoemde twintigste verjaardag. Het enige wat we kunnen vertellen is dat de architectuur van alle omgevingen – proef er eerst even van in het singleplayerverhaal – zich uitstekend lenen tot zinderende multiplayerarena’s, en dat ook de wapens zodanig op elkaar zijn afgestemd dat je nooit kansloos bent.

We moeten wel nog even melden dat er nog geen coöp-samenspel mogelijk is op dit moment: die feature voegt ontwikkelstudio 343 Studios later nog aan toe. Het gebeurt wel vaker dat extra mogelijkheden pas maanden na de release worden toegevoegd aan games, maar dit is wel een merkwaardig gebrek aangezien coöp altijd al een belangrijk element is geweest in de ‘Halo’-games. Voor wie liefst met tweeën op pad gaat: nog even wachten dus.

Volledig scherm Ook visueel is 'Halo Infinite' een zeer herkenbare game. © Xbox

Solide shooter

Het oertraditionele karakter van ‘Halo Infinite’ neemt niet weg dat dit een solide aflevering uit de shooterreeks is. Een knallend epos dat psychologisch op mensenmaat blijft, onder meer dankzij die naamloze menselijke medestander (‘The Pilot’ genoemd) die zo’n beetje de spreekbuis van de gewone sterveling is, die de wilde beslissingen van de mythische held in het groene pantser af en toe eens flink in vraag stelt. Spelen als de Master Chief geeft je ook opnieuw dat grote gevoel van tegenwoordigheid in de spelwereld, dat geen enkele firstperson shooter tot nu toe al heeft kunnen evenaren. De grijphaak – verder een best bekende gameplaycomponent, onder meer uit Doom Eternal en Just Cause – is, als enige ingrijpende nieuwigheid, een welgekomen toevoeging aan je gameplay-arsenaal. En het verhaal – vooral voortgestuwd door dialoogscènes tussen Master Chief en een (nieuwe) meereizende AI-levensvorm – is een plotmatig kronkelende maar thematisch eenduidige vertelling over identiteit en voorbestemming.

“Have your fun”, zegt booswicht Escharum ergens in het laatste bedrijf tegen zijn trawanten. Wij hebben de onze in ieder geval gehad.

