GAMEREVIEW. Er bestaat geen accuratere ‘vliegsimulator’ dan ‘Airplane Mode’

AquaNox Deep Descent: knallen in de dystopi­sche diepzee

17 oktober AquaNox Deep Descent is een spel dat zich afspeelt in een dystopische toekomst waarin het aardoppervlak onbewoonbaar is. Alleen in zeeën en oceanen is nog leven te bespeuren. Het hele spel ben je dan ook onder water in ruimteschipachtige duikboten. De kleine beweeglijke tuigen zoeven door het water en de piloten maken elkaar het leven zuur met kogels, torpedo’s en nog meer van dat lekkers. Je volgt het verhaal van vier protagonisten die in deze wereld ontwaken na honderden jaren bevroren te zijn geweest. Goeiemorgen!