GAMEREVIEW. ‘Death’s Door’, een onversneden parel die nu eindelijk door iedereen ervaren kan worden

Voor wie het destijds zou gemist hebben: ‘Death’s Door’ is een actie-avontuur dat nogal flink beïnvloed is door old school Zelda-games. Niet dat daar iets mis mee is, integendeel. Hier kruip je echter niet in de huid van een knul met puntige oren en bedenkelijke kledingsmaak, maar in de pluimen van een kraai die de taak heeft om de zielen van overleden magische wezens naar het hiernamaals te begeleiden. En met ‘begeleiden’ wordt bedoeld dat je er eerst ook wel even voor moet zorgen dat ze in overleden toestand belanden. Dat klinkt allemaal nogal luguber, maar die grimmige sfeer wordt perfect in balans gehouden door de kleurrijke graphics vol schattig vormgegeven personages en de royale dosis onnozele humor waarmee het hele spel doorspekt is.