GAMEREVIEW. Consoleversie van ‘35MM’ bewijst dat vijf jaar een eeuwigheid is in videogames

Gewoon een ‘walking simulator’

Na het overaanbod aan kwaliteitsvolle adventuregames vorig jaar (‘Road 96'! ‘Lake’! 'Last stop'! ‘The Artful Escape’! ‘Twelve Minutes'! 'Genesis Noir’!) lijkt de inspiratie onder indie-gamemakers weer een beetje op te zijn geraakt. De consoleversie van dit meer dan zes jaar oude ‘35MM’ kan het gat in ieder geval niet vullen. '35MM’ is de debuutgame van Sergey Noskov, wiens glorieuze cyberpunkgame '7th Sector’ (2020) en meditatieve firstperson-actiegame ‘In rays of the Light’ (2021) wat meer de stem van een videogame-auteur laten zien. Maar deze eersteling brengt je vooral in een subgenre dat inmiddels allang zijn tijd heeft gehad: dat van de walking simulator.

Gebrek aan magie

Het genre kwam naar een orgelpunt tussen 2014 en 2017, met titels als ‘The Vanishing of Ethan Carter’, 'Everybody’s Gone to the Rapture’, ‘Firewatch’ en ‘What Remains of Edith Finch?’. Maar er is alvast een reden waarom '35MM’ niet in dezelfde ademteug als die klassiekers kan worden genoemd, ondanks het feit dat de game pal in dat tijdperk uitkwam: de andere games legden een magie over je ‘wandeling’. 'The Vanishing' en ‘What Remains’ hadden hun mysterie, ‘Rapture’ had zijn filosofische inslag, ‘Firewatch’ zijn emotioneel krachtige radioromance tussen je hoofdpersonage en de verre dispatcher. Dat soort elementen vonden we nergens terug in ‘35MM’. Ook niet in alle verre en duistere hoekjes van de spelwereld waarin de maker objecten heeft verstopt, om de illusie van omgevingspuzzels te creëren.