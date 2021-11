GAMEREVIEW. ‘Battlefield 2042' kiest niet tussen nieuw en vintage, maar gaat voor allebei

Het zijn gouden tijden voor de liefhebbers van de first person shooter. Begin deze maand verscheen Call of Duty: Vanguard, in december zou Halo Infinite er eindelijk aan moeten komen en nu is er dus Battlefield 2042. Een game waar de fans eigenlijk al naar uitkijken sinds Battlefield 3, de game die algemeen gezien wordt als de beste uit de hele reeks. Maar deze nieuwste gaat nog verder om die fans gelukkig te maken.

All Out War

Zoals meer shooters vandaag wil ook Battlefield 2042 zijn spelers verschillende smaken aanbieden. Een knalbuffet zo je wil, maar dan wel een waar deze keer geen single player geserveerd wordt. Het eerste van de in totaal 3 luiken heet All Out War, een verderzetting van de klassieke Battlefield-speltypes met 2 modi: Conquest en Breakthrough. In die eerste strijden twee teams voor het controleren van zoveel mogelijk strategische punten op de map. In Breakthrough moeten aanvallers zone per zone veroveren op de verdedigers voor ze doorheen hun versterkingen zitten.

Combat à la carte

Weinig nieuws onder de zon, tenzij je de game op pc, PS5 of een van de laatste nieuwe Xbox consoles speelt, want dan trekt deze Battlefield 2042 het aantal spelers op van de al indrukwekkende 64 naar 128. Het speelveld waarop die aan het werk mogen is navenant met ettelijke digitale vierkante kilometers uitgebreid. Dat spreidt de actie waardoor die verdubbeling van de strijdkrachten minder opvalt dan we hadden gehoopt, maar je krijgt wel meer keuze en variatie in het type gevechtssituaties waar je indropt.

Filmische chaos

Gooi daar grond-, lucht- en andere voertuigen bij in de mix én de occasionele zandstorm of tornado, en je krijgt opnieuw de vertrouwde, min of meer georganiseerde chaos die Battlefield heet. Inclusief occasioneel technisch gehik, tegenwoordig jammer genoeg eigen aan elke nieuwe multiplayershooter.

Dat je niet langer uit militaire klassen kiest maar uit 10 unieke personages met elk hun eigen vaardigheid of gadget, weegt minder zwaar door op de gameplay dan verwacht. De mogelijkheid om met elk van die personages vrij te mogen kiezen uit elk vrijgespeeld wapen, gadget of ander item, is wel een nieuwigheid die een staande ovatie brengt. En de handen mogen ook op elkaar voor het systeem dat je op elk moment toelaat je wapen te pimpen al naargelang de altijd wisselende omstandigheden.

Hazard Zone

Het tweede luik van Battlefield 2042 heet Hazard Zone en dropt zes tot acht vierkoppige teams op een van de mappen. Hun missie: het verzamelen van data-schijven en zich daarmee tijdens één van de twee evacuatiemomenten heelhuids mee uit de voeten te maken. Vijandelijke AI én de andere teams staan je daarbij in de weg. Zo’n ronde duurt maximum 10 minuten en hoe beter je presteert, hoe beter je jezelf voor de volgende ronde kan uitrusten.

Een high-risk, high-reward-gameplay die een goed geolied en goed communicerend groepje spelers vraagt. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar eenmaal de makers deze modus in evenwicht krijgen, heeft Hazard Zone absoluut potentieel voor de gedreven speler die niet alleen over scherpe reflexen maar ook over drie vaste strijdmakkers beschikt.

Portal

En dan is er nog Portal, het derde luik en een onwaarschijnlijk staaltje fanservice. Portal geeft je mappen, voertuigen, personages, wapens en ander spul uit drie Battlefield-klassiekers: Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 en Battlefield 3. Daarmee mag je dan je eigen Battlefield-ervaring creëren om die dan te delen met de spelersgemeenschap. Als jij daar een Quake-cloon, een massaal messengevecht of een coöp-zombieshooter van wil maken, ga je gang.

De makers zelf hebben al een paar voorbeelden in de aanbieding staan en daarin herkennen we Klassiekers zoals Battle of The Bulge uit 1942, Rush on Valparaiso van Bad Company 2 en Conquest in Caspian Border van Battlefield 3. Alleen al deze nostalgietrips maken Battlefield 2042 voor heel wat spelers al de moeite waard. Het risico bestaat echter dat deze Portal de eigenlijke nieuwe Battlefield 2042-beleving zal kannibaliseren, zeker nu die zich nog door zijn eerste maanden met technische kinderziektes worstelt.