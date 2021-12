GAMEREVIEW. ‘After the Fall’ laat zien dat ook ‘echte’ shooters mogelijk zijn in VR

Nu virtual reality stilaan naar zijn tiende verjaardag gaat, is de speeltijd allang voorbij: aan gamers die hebben geïnvesteerd in zo’n dure VR-installatie krijg je geen veredelde Wii Sports-eske behendigheidsspelletjes meer verkocht. Met zombieshooter After the Fall zet de Rotterdamse studio Vertigo Games een nieuw ijkpunt neer wat opzwepende, toegankelijke VR-gameplay betreft.

Je moet héél goed zoeken om een succesverhaal te vinden in virtual reality, maar ze bestaan wel. Het Nederlandse Vertigo Games is er zo eentje: vanuit een scherpe, op onverdunde schietgameplay gerichte visie wisten ze bijvoorbeeld van hun debuutgame Arizona Sunshine een commercieel succes te maken, met inmiddels meer dan een miljoen verkochte exemplaren. Vorig jaar werd het Rotterdamse bedrijf ook voor zo’n 50 miljoen euro overgenomen door de Europese videogamegigant Koch Media, wat natuurlijk ook een flinke geloofsbrief is.

Sinds die acquisitie is Vertigo Games zo’n beetje het VR-expertisecentrum binnen de Embracer Group, Koch Media’s moederbedrijf, en geeft het ook VR-videogames van derden uit. Unplugged VR: Air Guitar, een ritmespelletje à la Guitar Hero, is daar een recent voorbeeld van. Maar Vertigo Games blijft ook zijn eigen games maken. Met After the Fall, de zopas verschenen nieuwste worp, leidt het mogelijk zelfs de weg wat de toekomst van gamen in virtual reality betreft.

Volledig scherm Zeker in smalle gangen kan het heet onder de voeten worden. © Vertigo Games

After the Fall Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation VR en PCVR (getest op een Oculus Rift S)



Ander beestje

Ondergetekende was niet zo’n fan van Vertigo’s doorbraakgame Arizona Sunshine: veel te veel rechttoe-rechtaan gangetjes lopen en zombies neerschieten. Alleen al op dat gebied voelt After the Fall meteen heel anders aan: opnieuw dienen er ondoden te worden afgeknald, maar de levels zijn wat dynamischer. Zo zijn er geregeld obstakels die moeten worden weggewerkt, staan er tokkeltouwen in het decor om meer afstand af te leggen, en gaat de actie van benepen gangen waarin je door kleine groepen zombies wordt belaagd naar open velden waarin je wordt overrompeld. Er zit, met andere woorden, een ritme in.

Dat laatste valt uiteindelijk wel mee, want After the Fall is opgezet als een co-op-ervaring voor vier spelers, die samen natuurlijk wel zo’n grote horde tegenkomen. De actie is uitstekend gechoreografeerd, met perfect getimede nieuwe drommen ondode smeerlappen die op je af komen, en er zit een rudimentair maar zeer deftig upgradesysteem in voor je wapenarsenaal, dat je rustigaan opbouwt van een blaffertje tot een zware mitrailleur dankzij ‘Harvest’-energiebrokken die worden afgescheiden door neergeschoten vijanden. Alles wat je vandaag van een co-op-zombieshooter verwacht, zit in After the Fall.

Inclusief de mogelijkheid om te knallen tegen andere spelers in zogeheten Tundradome-arena’s. Ook zit er een interessante variatie in de tegenstanders. Onze favorieten waren bijvoorbeeld de Eaters: reusachtige ijszombies die alle andere gedrochten in hun buurt mee aan flarden trekken wanneer je ze, met een paar welgemikte schoten, uit elkaar doet spatten.

Volledig scherm In de ijzige buitensequenties kan het een overrompeling worden. © Vertigo Games

Geloofwaardige wereld

We hebben de vijanden die je moet neermaaien in After the Fall nu al meermaals ‘zombies’ genoemd, en in hun uiterlijk en gedrag zijn ze dat ook, maar de fictie van de game noemt ze eigenlijk Snowbreed. Ze zijn het jammerlijke resultaat van een plaag van designerdrugs in het Los Angeles aan het einde van de jaren 1980, waardoor de gebruikers in monsters veranderden, en de overlevenden zichzelf bijna twee decennia later nog steeds gewapenderhand tegen hen moeten weren.

Volledig scherm 'After the Fall' is gebouwd voor 'co-op' met vier spelers. © Vertigo Games

Dat After the Fall zich in Los Angeles afspeelt, merk je nauwelijks aan het decor. Levels heten wel ‘Skid Row’ en ‘Chinatown’, maar het zijn visueel eerder generische locaties die voor eender welke Amerikaanse grootstad kunnen staan. Waar de designers van Vertigo Games wél een goeie beurt in maken zijn de visuele details die je moeten doen geloven dat je in een voortzetting van de eighties zit, met onder meer floppydiskettes en lunaparkkastjes (er zit zelfs een 8-bit-versie van Arizona Sunshine in).

Ik ben er nog altijd niet van overtuigd dat een typische ‘gamersgame’ wel de juiste match is voor VR, maar je kunt alleen maar ontzag hebben voor de onverschrokkenheid waarmee Vertigo Games dat pad verder is ingeslagen met After the Fall. Het is - na Half-Life: Alyx vorig jaar – opnieuw een game die shooterfans ervan kan overtuigen om zich dan toch maar een headset aan te schaffen.