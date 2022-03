GAMEREVIEW ‘A Memoir Blue’: memorabele games hoeven niet lang te duren

Kan een videogame je doen huilen? Het is een vraag die in 2005 voor het eerst werd opgegooid in het Amerikaanse technologiemagazine Wired, om aan te geven dat videogamemakers wat meer emotionele ervaringen moesten proberen aan te bieden als ze ooit wilden dat hun medium voor vol zou worden aangezien als een entertainmentvorm. Natuurlijk: waar jij en ik van in janken gaan uitbarsten, dat kunnen twee heel verschillende ervaringen zijn. En er zijn al een paar titels op de markt gekomen die minstens probeerden in aanmerking te komen voor die claim. Maar ik garandeer je dat je tijdens het spelen van ‘A Memoir Blue’, een nieuwe game van het indie-keurmerk Anapurna Interactive, minstens een béétje moeite zult hebben om het droog te houden.