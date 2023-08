Gamepreview: Little Nightmares III, zet je alvast schrap voor klamme lakens

Een Little Nightmares game is altijd ‘goed’ voor zweterige handpalmen en een langer-dan-comfortabel ingehouden adem. Dat komt vooral omdat je geen toeschouwer maar deelnemer bent. En net zoals een griezelfilm samen kijken voor velen de betere optie is, kan je in dit hoofdstuk van de creepy-charmante serie nu ook een vriend(in) meenemen. Of die daar blij mee zal zijn is een andere kwestie.

Coralie Feniello, producer van Little Nightmares III vertelt ons dat deze derde voortbouwt op de kernelementen van de voorgangers. Wat die kernelementen dan precies zijn? Een diepe, rijke en mysterieuze setting, die duidelijk niet geschikt is voor de kinderen die je er als speler doorheen tracht te navigeren. Kinderen die overigens disproportioneel klein zijn in vergelijking met de omgeving. Een laatste vaste element: dat tegelijk kunstzinnige en onbehaaglijke, griezelige sfeertje. De gameplay die we onlangs te zien kregen vinkte deze vakjes alvast allemaal af.

Volledig scherm Little Nightmare 3 © Little Nightmare 3

Down en Alleen

Zonder de afloop van de vorige games te spoilen kunnen we al vertellen dat deze Little Nightmares III een nieuw spelpersonage opvoert. Of liever: twee personages. Die luisteren naar de gepast deprimerende namen ‘Low’ en ‘Alone. Ze dragen een ietwat onrustwekkend clowns- en vogelmasker, maar vooral: je kan er zowel in single-player als in coöperatieve modus mee door het verhaal. Er is sowieso al een honger naar leuke samenspeel-games, en deze lijkt zich daar - op het eerste gezicht toch - perfect toe te lenen. De meeste omgevingspuzzels laten zich namelijk enkel met een gecoördineerde actie van Low en Alone oplossen.

Volledig scherm Little Nightmare 3 © Little Nightmare 3

Geen gebabysit

Feniello drukte ons wel op het hart dat je de game perfect in je eentje zal kunnen spelen. Daarbij schakel je dan tussen de twee personages terwijl de andere zich verstandig genoeg zou moeten gedragen. Speel je in coöp en zit je medespeler niet naast je op de bank maar is het een toevallige wildvreemde online vrijwilliger met wie je de taal niet deelt, dan maakt de producer zich sterk je de andere makkelijk en intuïtief kan laten weten wat je verwacht. Er lijkt daarvoor alvast één toets toegewezen aan een uitroep om de aandacht van je medespeler naar jouw personage of een omgevingselement te trekken. Omdat de game is opgetrokken uit een lange reeks meestal behapbare locaties, is de kans klein dat je elkaar uit het oog verliest. Elke speler krijgt sowieso een eigen gamecamera toegewezen.

Volledig scherm Little Nightmare 3 © Little Nightmare 3

Een gruwelijke afloop

Het hele, quasi non-verbaal vertelde verhaal volgt de ontsnappingspoging van Low en Alone uit The Nowhere. Dat is volgens Feniello een “dystopische, gewrongen en gestoorde droomwereld” met gevarieerde locaties, onderverdeeld in die min of meer compacte ‘kamers’. Soms ga je daar op de klassieke zijwaarts scrollende manier doorheen, neem je een hachelijke hindernis of twee, tot je weer aan zo’n puzzel komt. Die kan statisch zijn en vooral op hersenswerk en samenspel beroep doen. Andere keren is er een duidelijke urgentie en kan een falen door fouten in timing en coördinatie op een gruwelijke afloop uitdraaien. Low en Alone zijn immers lang niet de enige ‘wezens’ in The Nowhere en de meeste zijn reusachtig, angstaanjagend of allebei. Een effect dat versterkt wordt door dat disproportionele.

Volledig scherm Little Nightmare 3 © Little Nightmare 3

Goed zoals in deprimerend

De stukken gameplay die we zagen kwamen duidelijk uit het begin van de game waar obstakels, puzzels en vijanden nog makkelijk te overkomen zijn. Als veteranen van de voorgangers weten we dat dit later hoogstwaarschijnlijk een stuk pittiger wordt. De audio is opnieuw zijn onderdompelende zelve en de sfeer zat wel al van de eerste seconde, ahem, ‘goed’. Het klinkt pervers, maar het lijkt een blij weerzien te worden met dat gevoel van weerloosheid in een haast nonchalant meedogenloze wereld.

Little Nightmares III verschijnt in 2024 op pc, PlayStation, Xbox en Switch.

Volledig scherm Little Nightmare 3 © Little Nightmare 3