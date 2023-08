Gamepreview: dit moet je weten van ‘Call of Duty: Modern Warfare III’

Het rommelt bij Call of Duty. Warzone domineert nog steeds de wereld, maar slikt steeds meer kritiek. Voorganger Modern Warfare II vergaat het niet beter en terwijl normaal elke volgend aflevering rond mei wordt voorgesteld, was het nu wachten tot eind augustus. Wij kregen alvast de makers van de campagne te pakken.

Er komt een single-player campagne

Dat is minder evident dan je zou denken. Het zou niet de eerste Call of Duty zijn die het zonder doet en ergens zou je het nog begrijpen. Immers: het aantal uren dat de gemiddelde speler in die single player doorbrengt is uiteindelijk maar een fractie van de tijd die op de diverse multiplayerslagvelden wordt afgeklokt. Terwijl zo’n single player een stevige investering van de ontwikkelaar vraagt én vaak op een makkelijk doelwit van kritiek vormt.

Gemaakt door Slegdehammer Games

Hoewel deze jongens al enkele Call of Duty’s afleverden die soms wel, maar lang niet altijd onverdeeld positief ontvangen werden, lijkt de luide spelersgemeenschap hen nu al te omarmen als de redders van de franchise. Dat is vooral een reactie op het feit dat Sledgehammer Games heel wat slecht ontvangen veranderingen in de laatste afleveringen, simpelweg terug lijken te schroeven. Met bovenaan de terugkeer naar een hoger speltempo.

Volledig scherm Modern Warfare III © Call of Duty

Speedruns en shotgun-only

De grootste (en dus hopelijk wél goed ontvangen) nieuwigheid in de single player zijn de zogenaamde ‘open combat missions’. Pakweg de helft van de missies gooit de traditionele strak lineaire aanpak overboord en dropt de speler in een meer open terrein, waar men voor eigen uitrusting, wapens, tactiek en dus speelstijl zal kunnen kiezen. “Wie dat wil zal sommige missies kunnen volbrengen zonder één vijand te alarmeren, maar er net zo goed een langgerekt vuurgevecht van kunnen maken”, vertelt creative director David Sledgehammer ons. “We verwachten filmpjes te zien opduiken van speedruns, spelers die voor een shotgun-only tactiek gaan, enzovoort.” Dit zou dus best wel eens de single player campagne met de hoogste herspeelbaarheidswaarde ooit kunnen worden.

Maar ook niet-Open Combat Missions

Want hoewel de ontwikkelaar zich sterk maakt dat ook die open combat missions hun narratieve functie hebben, verwachten spelers in een single player campagne in Call of Duty ook filmisch drama, iconische personages en hoofdstukken die hen in een unieke rol duwen. “Die zijn er absoluut” drukt narative director Shelby Carleton ons op het hart, “inclusief die emotionele momenten met iconische personages”.

Volledig scherm Modern Warfare III © Call of Duty

Heuglijk en minder heuglijk weerzien

Wat die iconische personages betreft zijn alvast deze oude en recentere BMW’s (Bekende Modern Warfarers) bevestigd : kapitein John Price, luitenant Simon ‘Ghost’ Riley, sergeant Kyle ‘Gaz’ Garrick, sergeant John ‘Soap’ MacTavish, CIA chef Kate Laswell, Commander Farah Karim en natuurlijk ook de op het einde van Modern Warfare II aangekondigde Vladimir Makarov. Of de ‘verdwenen’ voormalige generaal Shepherd weer opduikt is nog niet 100% zeker, … maar wij zelf schatten de kans niet lager dan 90% in. Puur toeval ook dat de slechterik de voornaam Vladimir kreeg, want de eerste keer dat die opdook in een Call of Duty was 2009. Wat ons meteen bij het volgende punt brengt.

Het blijft entertainment

Ook al is deze Modern Warfare trilogie een reboot van een die in 2011 afgesloten werd, spelen de feiten zich in ons huidige heden af. Met heel wat geopolitieke elementen die oncomfortabel herkenbaar aanvoelen. De makers zijn zich daarvan bewust maar “het blijft in de eerste plaats entertainment. Het is fictie. Het militaire aspect zoals wapens en ander materieel is heel waarheidsgetrouw naar de game vertaald. Dat is ook waar Modern Warfare voor een stuk voor staat. Maar de feiten, locaties, personages en gebeurtenissen die we opvoeren, die zijn stuk voor stuk fictief”.

Volledig scherm Modern Warfare III © Call of Duty

Hoe vlot is vlot genoeg?

De versnelde, versoepelde gameplay van Modern Warfare III zal zich vooral in de multiplayer laten voelen, maar we vroegen toch hoe ze weten wanneer het precies goed zit. Dat bleek een vraag te zijn die ze zichzelf de hele tijd stellen. Het uiteindelijke resultaat komt uit een mix van speler-feedback, de eigen visie en heel, heel veel testen, bijsturen, opnieuw testen en nog maar eens bijsturen.

Ruimte voor Modern Warfare IV?

We moesten de vraag stellen, het is niet omdat de vorige het bij een drieluik hield, dat deze nieuwe, met zijn grondig herwerkte verhaallijn dat ook moet doen. “We vinden het altijd leuk dat er honger is naar meer”, klonk het antwoord lachend, “maar laten we ons nu eerst even op deze concentreren” en “de fans mogen zich ook in deze aflevering aan een gepast spectaculaire finale verwachten”.

‘Call of Duty: Modern Warfare III’ verschijnt 10 november voor pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series X/S.

