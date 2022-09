Gamelabel Square Enix concentreert zich op Japanse games, verwacht hetzelfde van publiek

VideogamesEerst zo goed als al je westerse titels van de hand doen, en vervolgens je Aziatische werk aan deze zijde van de aardbol proberen te forceren op een breed gamerpubliek: dat is nu duidelijk de nieuwe strategie van het Japanse gamelabel Square Enix. De maker van ‘Final Fantasy’ en ooit die van ‘Tomb Raider’ - om de twee bekendste titels maar te noemen – organiseerde eind vorige week een pers- en influencer-event in Londen waarin het alle twijfel wegnam.

‘Final Fantasy’-maker Square Enix omarmt tegenwoordig voluit zijn Japanse roots: tijdens een voorstelling van zijn aanstormende titels voor pers en influencers, in de Londense Woolwich Works, liet het daar geen enkele twijfel meer over bestaan. Het zat ‘m niet alleen in de (plastic) bloesemende Sakurabomen die ze er hadden neergepot tussen de stations met PlayStation 5- en Switch-consoles, of in het geïmproviseerde winkeltje met Japanse lekkernijen: ook de games waren quasi allemaal vooral gericht op een publiek uit het Land van de Rijzende Zon.

Slechts twee van de tien uitgestalde titels waren van westerse makelij, en een daarvan was dan ook nog een heruitgave. Voor ‘Life is Strange: Arcadia Bay Collection’, een bundeling van de twee eerste titels uit die reeks narrative games voor de Nintendo Switch, hoefden we in ieder geval niet de trip naar Londen te ondernemen. En voor ‘Powerwash Simulator’ evenmin, want die verscheen afgelopen zomer al voor Xbox (zie hier onze review).

Scheutje westers

Waarvoor dan wel? Dat was bij onze aankomst nog een beetje een raadsel, want niet weinig van de getoonde games waren dus duidelijk op de leest van Aziatische spelers geschoeid. Of westerse met een kleine toegenegenheid voor Japanse videogames en Japanse popcultuur: zeker in gamermiddens lopen die relatief dik, maar ook weer niet dik genoeg om van een massapubliek te spreken.

Volledig scherm Actiebeeld uit 'Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion'. © Square Enix

Het was in ieder geval pas na enige nadere inspectie duidelijk dat een titel als ‘Crisis Core: Final Fantasy VII Remastered’ (uit op 13 december) iets breder spoort dan alleen het oostelijke deel van de wereld. Het is een verbluffend mooie remake van een game die vijftien jaar geleden alleen op de draagbare PlayStation Portable-console van Sony (wie kent ‘m nog?) verscheen, met de kenmerkende fallische reuzenzwaarden en gameplay die scherp op actie steunt. Nu was de originele game ook al een actie-rpg, maar deze nieuwe versie – die net als ‘Final Fantasy VII Remake’ (2020) en diens nog naamloze tweede luik een minireeks op zichzelf moet vormen – voegt daar een paar gameplaysystemen aan toe die de actie wat interessanter én tactischer maken. Zoals een knap mechaniekje waarbij een zware aanval van je sterkere tegenstanders onvermijdelijk is, maar je die wel kunt draineren zodat hij aan effect verliest. Sowieso zijn Japanse gamemakers erg bedreven in het bouwen van games met sterke systemen en spelregels, maar bij sommige games – zoals ‘Crisis Core: Final Fantasy VII Remastered’ dus – mixen ze dat ook met krasse actiegameplay.

Volledig scherm De originele 'Crisis Core: Final Fantasy VII' voor de PlayStation Portable. © Square Enix

Walküre

Ook niet kansloos in het westen zijn ‘Dragon Quest Treasures’ (9 december), een toegankelijke schattenjachtversie van de bekende role playing game-reeks, en ‘NieR Automata: End of YoRHa Edition’, in essentie de Nintendo Switch-versie van de actie-rpg (waarbij we spelers aanraden om hem vooral op het eigen schermpje van de Switch te spelen: op een groter scherm laat de ervaring wel wat van zijn naden zien).

Volledig scherm 'Dragon Quest Treasures'. © Square Enix

Volledig scherm De Switch-versie van 'NieR: Automata'. © Square Enix

Een andere uitschieter was ‘Valkyrie Elysium’, een vijfde aflevering uit Square Enix’ ook alweer sinds 1999 lopende ‘Valkyrie’-reeks, die volgende week al verschijnt. Het is een game met knapperige cel-shaded graphics (je weet wel, zodat het allemaal een stripverhaalachtige look krijgt), en verdraaid lekker spelende actie-rpg-gameplay. Je bestuurt, net als bij de vier voorgangers, een Walküre. Je nieuwe vrouwelijke slagveldgodin Maria krijgt van de Alvader Odin de opdracht om Ragnarök, de cataclysmische gebeurtenis die in de Noorse mythologie het einde van het godenrijk betekende, te voorkomen, en komt daarmee lijnrecht tegenover haar soortgenoot Hilde te staan.

‘Valkyrie Elysium’ is de eerste game uit de reeks die geen traditionele role playing game is maar een actie-rpg, waarin de kern bestaat uit keihard erop los hakken maar je daarbovenop wel een systeem van speciale aanvallen kunt inzetten. Zoals je Einherjar, een gesneuvelde spookkrijger die je weer tijdelijk naar het slagveld kunt brengen.

Volledig scherm 'Valkyrie Elysium'. © Square Enix

Iets té Japans

En verder? Tja, veel games die nét iets te ‘Japans’ zullen zijn voor het bredere publiek dat Square Enix duidelijk voor ogen heeft. Zoals ‘Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered’ (precieze releasedatum nog onbekend), een remake van een PlayStation 2-game uit 2005 die op zijn beurt al een remake was van een Super NES-game uit 1992, met nog steeds erg traditionele role playing game-technieken. Japanners hebben hun games graag turn-based: rustig je tijd nemen om een aanval te plannen terwijl je wacht op de zet van je tegenstander.

Volledig scherm 'Harvestella'. © Square Enix

Zeer opvallend aan de Japanse games van Square Enix is ook hun visuele presentatie, met vaak jonge, androgyne hoofdpersonages. De visueel meest opvallende game uit het rijtje was wat dat betreft ‘Harvestella’ (uit op 4 november), een game waarin wat licht hack ‘n’ slash-werk vervat zit, maar evengoed is het een adventuregame en een ‘life simulator’, waarin je deel kunt nemen aan het leven in dorpen uit de gamewereld en er de levenskwaliteit kunt verbeteren. Uit datzelfde visuele vaatje tapt ook ‘The DioField Chronicle’ (inmiddels verschenen), een tactische role playing game waarin je krijgers op een speelveld moet uitzetten à la ‘Xcom’ (maar dan zonder raster). En ‘Star Ocean: The Divine Force’ (uit op 27 oktober) brengt je weer een weids epos in een uitgestrekte gamewereld. Gaan die games allemaal werken in het westen? We vrezen van niet. Maar dat zal niet aan de inspanningen van Square Enix hebben gelegen.

Volledig scherm 'Star Ocean: The Divine Force'. © Square Enix