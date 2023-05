Gameklassieker ‘Puzzle Bobble Everywhere’ is terug in nieuw jasje, en hij heeft maar één echt minpunt

gamereviewBubbels, bubbels en nog eens bubbels! Wie hier de parafrasering van de ‘drommels, drommels, drommels!’-uitspraak van de baron uit ‘Bassie en Adriaan’ in herkent, is vast ook oud genoeg om ‘Puzzle Bobble’ te kennen. De klassieker uit 1994 is terug op de Switch en o, wat schiet ‘Puzzle Bobble Everybubble’ recht in ons nostalgisch hartje.

Voor wie de game niet kent: ‘Puzzle Bobble’ is de liefdesbaby van ‘Tetris’ en ‘Bubble Bobble’. De eerste game kent natuurlijk iedereen, maar ook ‘Bubble Bobble’ uit 1986 is een echte arcadeklassieker. Je kan daarin alleen of met zijn tweetjes vechten als schattige draakjes die bubbels blazen. Je moet vijanden vangen in die bellen en er dan op springen, en dat in die heerlijk klassieke 2D-doolhofjes.

In ‘Puzzle Bobble’ is het bellen blazen gebleven, maar dan in een ‘Tetris’-achtige omgeving waarin gekleurde bollen aan het plafond hangen. Jouw draakje schiet dan ook gekleurde bubbels af, en die verdwijnen wanneer je er minstens drie van dezelfde kleur aan elkaar kunt plakken. Zoals in ‘Tetris’ de stapel blokjes steeds groter wordt, zo ook zakken de bollen lager en lager in ‘Puzzle Bobble’. Krijg je de bellen niet op tijd weg, dan ben je eraan.

Simpel en puur

De gameplay is dus zo simpel en solide, en dat vormt meteen ook de tijdloze charme die je ook terugvindt in de nieuwe game ‘Puzzle Bobble Everybubble’. Je vindt drie modi in de nieuwe game, waarvoor ontwikkelaar ININ Games samenwerkte met TAITO, de oorspronkelijke makers. De normale levels, die steeds moeilijker worden, zijn verpakt in een flinterdun avonturenjasje wat je eigenlijk compleet mag negeren. Dan heb je nog een modus om met tot vier spelers offline of online tegen elkaar te spelen, plus een coole ‘Space Invaders’-hutsepot.

De aankleding is erg kleurrijk en bevat van die typische Japanse kreetjes, en voor een keer hebben we de indruk dat die drukdoenerij bij de game past - en dus echt alléén maar deze keer. Maar wat belangrijker is, is dat de besturing van de bellen lekker accuraat voelt. We hebben ooit nog versies van deze game gespeeld, ook met pijltjestoetsen van een keyboard, en het is o zo belangrijk dat je die bellen exáct op de juiste plaats kan schieten. De gameplay staat of valt gewoon met die precisie, en wanneer je een kemel schiet in deze game, is het gewoon jouw eigen schuld. Dikke bult.

Verslavend

De solide basisgameplay heeft wat oude en nieuwe speciale snufjes, zoals bommen, bellen die van kleur veranderen, etc. Het is ook mogelijk om de bubbel die je gaat afschieten te verwisselen met de volgende in je magazijn, iet wat een erg belangrijk tactisch voordeel kan opleveren. Vooral tijdens de versus-modus is het cruciaal om elke opportuniteit te benutten, want zoals bij ‘Tetris’ krijg je extra bellen op jouw bord wanneer je tegenstanders een reeks wegwerken.

Elke misser kan je zuur opbreken, en daarmee komen we bij dé charme van ‘Puzzle Bobble’: het is o zo verslavend. En niet omwille van die psychologische trucjes waarmee gameontwikkelaars je tegenwoordig zoveel langer laten spelen dan je van plan van, maar gewoon omdat je elke keer beter wil doen dan de vorige keer. Dankzij de sterren die je verdient in elk spelletje en de online scoretabellen is de herspeelbaarheid van de uitgespeelde levels ook groot.

Dat maakt ook de versusmodus van de game zo plezant, ook al omdat de instapdrempel zo ongelooflijk laag is. Zowel in de zetel als online kan je met twee tot vieren samen spelen, ook met en tegen computergestuurde personages, en dat is echt een feest. De game is zelfs straf genoeg om een strijd met onze wederhelft niet te laten ontaarden in ambras, iets waar zelfs kleppers uit de ‘Super Mario’-reeks in falen.

Space Invaders-mix

Tot vier (computer)spelers kunnen ook nog samen aan de slag in de derde modus, een coole versie van ‘Space Invaders’ waarin lange rijen bubbels de aarde aanvallen zoals de ruimtewezens uit de oerklassieker. Die buitenaardse wezens zijn nu gekleurde bubbels, die je met andere spelers of met computergestuurde personages moet mollen.

Maar we hebben al te veel woorden vuilgemaakt aan ‘Puzzle Bobble Everybubble’. Deze game is zo puur dat je hem moet spelen, niet erover lezen. Als hij zo’n 20 euro zou kosten, zouden we hem aan iedereen aanraden. Maar aangezien je momenteel de volle pot moet betalen, haal je misschien beter eerst de nieuwe ‘Zelda’ in huis tot je deze topper uit de afprijsbak kan vissen. En dan biedt ie gegarandeerd veel spelplezier voor jong en oud.

