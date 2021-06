Gameklassieker Age of Empires krijgt eindelijk vervolg op 28 oktober: bekijk trailer van deel ‘IV’

gamereview ‘NieR Replicant ver.1.22474487139….’ is hemelse game met een paar duivelse stekels

23 april NieR Replicant ver.1.22474487139…. mag dan een van de dufste titels van het jaar hebben, het is wel een echt pareltje. De verbeeldingskracht van de makers zuigt je mee in een betoverend avontuur met een intrigerend verhaal en veel afwisseling. Hack-n-slash, omgevingspuzzels, 3D- en platformactie, een scheut RPG en zelfs wat oerklassiek text-based adventure: het zit er allemaal in, en de muziek is hemels.