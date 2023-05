Gamefenomeen ‘Final Fantasy XVI’ wordt – nu écht - volwassen: alles wat je moet weten over nieuwste telg

gamepreviewTerwijl een van de greatest hits uit het roemrijke ‘Final Fantasy’-verleden gesmaakte remakes oplevert, kiest de volgende in de lopende serie voor een lichtelijk revolutionaire vernieuwing. Zo wordt het beurtelingse gevechtssysteem ingeruild voor realtime-actie. En zo staat die zestien in de titel voor een stap naar volwassenheid en het verlies van onschuld dat daarmee samengaat. Wij speelden de eerste vier uur.

Het getal achteraan elke volgende ‘Final Fantasy’ wijst niet noodzakelijkerwijs op een rechtstreeks of zelfs maar een onrechtstreeks vervolg. Al zijn er altijd wel raakpunten in dit universum dat bovenmaatse zwaarden en magie de ene keer combineert met fantasy, dan weer met steampunk of sciencefiction. ‘Final Fantasy XVI’ kiest voor een meer klassieke setting, met ridders, kastelen, mysterieuze kristallen en mythische wezens. Vertrouwd terrein, maar tijdens de vier uur dat wij met de game aan de slag mochten, overtuigde nummer zestien ons ervan dat het een écht nieuwe generatie inluidt.

Kappers ter orde geroepen

Eerst en vooral wordt ‘Final Fantasy XVI’ een duidelijk volwassener game. Producer Naoki Yoshida had het tijdens ons gesprek vooraf over een minder ‘jeugdige’ aanpak en dat blijkt geen holle belofte. Let op, er is nog steeds ruimte voor doorgedreven melodrama, naïef heroïsme en B-film-dialoog. De game telt ook een lookalike voor FF-iconen Cloud en Tifa. De meeste hoofdrolspelers lijken nog steeds te lang voor de spiegel te staan, maar er is godzijdank sterk gesnoeid extravagante kapsels en Prince-outfits anno 1986.

Chocobo’s aaibaar? Probeer gerust

Het is echter ‘verfrissend’ om te zien hoe deze aflevering de vertrouwde elementen een rauwere richting uitduwt. Dat maakt het er allemaal wat minder toneelschool-anime en meer ‘Game of Thrones’ op. Idem voor de gevechten. De ietwat steriele look & feel van de voorgangers maakt plaats voor spektakel dat er – vaak letterlijk – dieper inhakt. Zelfs wanneer twee gigantische mythische wezens elkaar te lijf gaan, oogt dat eerder als kartelig ‘Kong vs Godzilla’ dan het zoveelste zielloos gladde Autobot-Decepticon-treffen. Zelfs de Chocobo’s zijn hun aaibaarheid kwijt.

Je maakt wat je zelf leuk vindt om te spelen

De grootste vernieuwing waarmee ‘Final Fantasy XVI’ - positief of negatief - de geschiedenis zal ingaan, is de overstap van het traditionele beurtelingse of turn-basedgevechtssysteem, naar dat van real-time-actie. Naoki Yoshida’s voornaamste reden voor die fel bediscussieerde switch: “Mijn team en ik zijn gamers en de games die wij de laatste jaren het leukst vonden waren shooters en actie-rollenspellen. Dus wil je zelf ook zo’n game maken”. Een andere reden is dat het team uit de feedback van fans en potentiële spelers afleidde dat turn-based in het rpg-genre nu echt wel als gedateerd wordt gezien.

Meppen op maat

De makers beseffen echter dat miljoenen ‘Final Fantasy’-fans die turn-based-aanpak juist waardeerden omdat ze niet zo makkelijk of graag op hun reflexen beroep doen. Zij kunnen bij het begin van de game voor een soort storymode kiezen. Die geeft je personage bepaalde attributen en automatiseert sommige gevechtsmechanismen. Dat maakt het frequente treffen met de vijand, zelfs met een overmacht of een indrukwekkende boss, tot een altijd haalbare uitdaging. Zonder je het gevoel van controle weg te nemen over de vaak intense, snoeiharde confrontaties. Deze optie was een must voor de makers die immers absoluut willen dat iedereen hun verhaal tot en met de finale beleeft.

Middenin de actie

Kies je wel voor meer controle dan toont ‘Final Fantasy XVI’ zich in die eerste uren als een beloftevolle actie-rpg. Met aangenaam weinig schermvervuiling in de vorm van felkleurig opspattende hitpoints of een resem afleidende statusbalken. met een functionele cameravoering wanneer het moet en een filmische waar het kan. De onderliggende rollenspel-statistieken zijn helder en de meeste hebben een voelbare impact op de gameplay. De hands-onmodus maakt de gevechten tot een degelijke cocktail van reflexen en tactiek. De game speelt op gelijk welke manier heel vlot, reageert soepel op je commando’s en houdt je met een minimum aan afleiding moeiteloos in de actie.

Klaar? Speel gerust iets anders

Hoe zit het met de herspeelbaarheid? Ook hier klinkt het antwoord opnieuw lekker onorthodox. “Het aanbod goeie en grote games is groter dan vroeger. We beloven je een lange spelbeleving, maar het is oké als je daarna niet gelijk opnieuw wil beginnen. Speel gerust een andere game”. Dat is meteen ook de reden waarom je in ‘Final Fantasy XVI’ nooit zal moeten grinden. Je krijgt meer opties dan je tijd hebt om te verzamelen. Die kan je dan weer wel meenemen naar een volgende doorloop. En wie een extra taaie uitdaging zoekt, kan bij zo’n nieuwe voor de ‘Final Fantasy Mode’ kiezen. “Die dat woord ‘Final’ alle eer aandoet”, aldus Naoko Yoshida. Een man die er aanstekelijk en overtuigend gerust in lijkt te zijn.

‘Final Fantasy XVI’ verschijnt op 22 juni 2023 voor PlayStation 5, voorafgegaan door een demo waarin ook jij de eerste 4 uur van de game kan uitproberen.

