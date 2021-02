Gameconsole vs. gamingpc: de krachtmeting is nù al begonnen

Net zoals ieder jaar viel er ook op de noodgedwongen digitale editie van de Consumer Electronics Show (CES), enkele weken geleden, weinig te gamen, maar kwamen pc-fabrikanten als Asus, Razer, Lenovo en Dell/Alienware met nieuwe gamingtoestellen aanzetten. Die grote liefde van pc-fabrikanten voor gaminglaptops komt er op een moment waarop pc-gaming überhaupt zwaar in de lift zit. Volgens cijfers van marktstudiebureau International Data Corporation werden er in 2020 zo’n 50 miljoen gamingpc’s verkocht. Meer dan 22,5 miljoen daarvan waren laptops. Het mag dan ook niet verbazen dat vooral die laatste variant dit jaar al een zware charge heeft gemaakt op CES, en dat ze – maar dan voorlopig alleen als je heel goed kijkt - al krachtiger zijn dan de PlayStation 5 en Xbox Series.

Volledig scherm In de linkerhoek: de Xbox Series X, de krachtigste console van het moment. © Microsoft

Laptop vs. console

De technologie waarrond die doorbraak draait is de nieuwe generatie videochips van Nvidia. De GeForce 30-reeks van die Amerikaanse chipfabrikant kwam eind vorig jaar uit voor desktoppc’s (of, zoals doe-het-zelvers in dit veld ze noemen, rigs), en tijdens de CES kwamen de eerste laptopmodellen op de markt. We testten er zo eentje om te achterhalen of hij nù al mooier ogende games op het scherm tovert dan de nieuwe consoles: een ROG Strix G17 van de Taiwanese fabrikant Asus. Het is een goeie middenklasser in Asus’ nieuwste lichting van gaminglaptops, met een AMD Ryzen 9-processor en een GeForce RTX 3070-videochip. Geen half slechte laptop tout court, ook. De meeste gaminglaptops, zeker die met een scherm van 17 inch, kun je bezwaarlijk nog een laptop noemen: het zijn openklapbare desktopcomputers. Niet zo voor de ROG Strix G17, want met zijn 2,7 kilogram is het een toestel waar je nog mee over straat kunt ook.

Volledig scherm Die Xbox Series X lieten we de strijd aanbinden met de Asus ROG Strix G17, een 'middenklasser' in het recentste aanbod van een van de grootste fabrikanten van gaminglaptops. © Asus

Meetbaar mooier

Maar hoe zit het dus met de visuele prestaties van het ding? We testten het uit met Assassin’s Creed: Valhalla, een vrij recente game die tegelijkertijd voor de next-gen-consoles en de pc verscheen. Die lieten we draaien op de ROG Strix G17 en de Xbox Series X, en de verschillen zijn… niet groot, maar ze vallen wel in het voordeel van de laptop. De RTX 3070-kaart, en de andere hardware, laat wat meer detail in de objecten en decors toe, en het beeld toont zich aan een consequent hogere beeldsnelheid dan op de Xbox Series X: waar het Middeleeuwse Engeland van Valhalla zich op de console tegen 60 beelden per seconde aan je ontrolt, is dat op de laptop aan een flinke 70 tot 90 fps (frames per second).

We probeerden ook even de raytracing in de RTX 3070 uit, een relatief nieuwe technologie die voor levensechte reflecties op oppervlakken en in waterplassen zorgt. Dat zit niet in Valhalla, maar wel bijvoorbeeld in Watch_Dogs Legion , een game die we er ook even doorheen haalden op de laptop. Die raytracing zit, bij dezelfde games, ook in de nieuwe consoles, dus au fond heeft de Strix G17 geen voordeel. Er zijn ook geen merkbare kwaliteitsverschillen wat de raytracing op de laptop betreft, maar het zit er dus wel in.

Volledig scherm We testten 'Assassin's Creed: Valhalla' nog eens op beide toestellen. © Ubisoft

Religieuze discussie

Tegenover die nèt iets mooiere graphics moet je natuurlijk wel meteen de prijs van het ding stellen. De huidige richtprijs van de ROG Strix G17 is € 2.000 (de 15-inch-versie gaat voor maar 50 euro minder, overigens), toch alweer vier keer zo veel als wat een console kost. Tegen de tijd dat een pc met een winkelprijs van € 500 - € 1.000 meer visuele kracht heeft dan de consoles zitten we toch alweer enkele jaren verder.

De prestatieverschillen tussen de consoles en een flinke gaminglaptop zijn in ieder geval te klein om de specifieke voordelen van beide platformen teniet te doen. De PC-versus-console-tegenstelling blijft, met andere woorden, een beetje een religieuze discussie. Wie liefst in de huiskamer speelt, krijgt videogames die er prima uitzien – en beter dan op doorsnee pc’s – op de nieuwe consolegeneratie. Wie écht op de details let, bereid is om daar meer voor te betalen en niet vies is van wat priegelwerk, haalt met een gaminglaptop als de ROG Strix G17 (maar evengoed met toestellen van andere fabrikanten, met gelijkaardige hardware) een toestel binnen dat beter presteert.

Volledig scherm We runden de interne 'benchmark' van de game 'Watch_Dogs Legion'. Merk op hoe de game, die we in de ultra-instellingen zetten, nergens de hardware van het toestel écht op de proef stelt. © rv