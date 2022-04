Game 'The Elder Scrolls Online’ krijgt eigen kaartspel: dit mag je verwachten

gamepreviewTegenwoordig moet iedere grote videogame blijkbaar zijn eigen kaart- of taveernespel hebben: zie bijvoorbeeld ‘Gwent’ in ‘The Witcher’ of ‘World of Warcraft’-spin-off ‘Hearthstone’. Met ‘Tales of Tribute’ volgt nu ook onlinegame ‘The Elder Scrolls Online’ die trend: kaartspel ‘Tales of Tribute’ zal, volgens de makers, fantasywereld Tamriel nog wat levendiger maken voor de speler.

In ‘High Isle: Legacy of the Bretons’, het zesde hoofdstuk van onlinegame ‘The Elder Scrolls Online’ dat begin juni verschijnt, zal naar de gewoonte van de vijf vorige een nieuw stuk land in fantasiewereld Tamriel worden opengesteld. Met nieuwe queestes om te doorlopen, nieuwe schatten om te verzamelen, nieuwe vijanden om te verslaan. Maar ook met iets meer te doen in de taveernes van de High Isle, een eiland in het westen van Tamriels landkaart waar het nieuwe hoofdstuk zich zal afspelen: het kaartspel ‘Tales of Tribute’.

Kaartspelen is leven

Daarmee volgt ‘The Elder Scrolls Online’ een trend die al langer leeft bij videogames met een grote open wereld, al dan niet online. Zo introduceerde de Poolse studio CD Projekt Red het kaarspel ‘Gwent’ in zijn game ‘The Witcher III’, dat ondertussen tot een zelfstandig spel is uitgegroeid, zowel in kartonnen als digitale vorm. Bij ‘World of Warcraft’ hoort sinds 2014 ook ‘Hearthstone: Heroes of Warcraft’, een zelfstandig digitaal kaartspel met motieven en verhalen uit de bredere ‘Warcraft’-mythologie erin. Met het kaartspel ‘Caravan’ pionierde ‘Fallout: New Vegas’ de praktijk al in 2010, en ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ liep twee jaar geleden mee in de pas met dobbelspel ‘Orlog’.

Volledig scherm De kaarten op tafel in 'Tales of Tribute'. © Bethesda

‘Tales of Tribute’ wordt een kaartspel waarin de ‘krachten’ van iedere op tafel gegooide kaart afhankelijk zijn van krachten en effecten die erop aangegeven staan, en ‘patroonfiguren’ uit de ‘Elder Scrolls’-mythologie. Het is ook een collectible card game: je kunt kaarten verzamelen en uitwisselen voordat je ze potentieel uitspeelt op een taveernetafel.

Waarom had ook deze game zijn eigen caféspel nodig? “’The Elder Scrolls Online’ is zelf natuurlijk een game, maar het is ook een onlinewereld”, zegt Rich Lambert, creative director van de game. “Die zal veel levendiger aanvoelen voor de speler wanneer die ook iets omhanden heeft om wat tijd te doden ìn het spel.”

Volledig scherm Het verhaal van de nieuwe uitbreiding draait vooral rond politieke intriges, maar die leiden ook weleens tot hardhandige schermutselingen. © Bethesda

Politiek vs. magie

‘Tales of Tribute’ staat helemaal los van de gebeurtenissen die zich voltrekken in het nieuwe hoofdstuk, maar thematisch passen de twee ook bij elkaar: ook in High Isle en Amenos, de twee eilanden waarop de actie van ‘High Isle: Legacy of the Bretons’ zich voltrekt, speelt tactiek een belangrijke rol. “Er speelt deze keer ook geen kosmische dreiging op die het einde van de wereld kan inluiden, zegt Lambert. “De kern van de ervaring is politieke intrige.”

Misschien daarom hebben de ‘Elder Scrolls’-designers bij gamehuis Bethesda die twee eilanden vers erbij hebben geschoven: ze stonden voor de aankondiging van dit zesde hoofdstuk nergens op de kaart van Tamriel (want, zegt Lambert, “de kaart van het vasteland is bijna volledig gevuld met ‘Elder Scrolls Online’-gamecontent”). High Isle is de thuishaven van de Bretons, een mensenvolk dat het westen van Tamriels vasteland bewoont, en waarvan zij die goed boeren een optrekje hebben in High Isle. “Je zult veel weelde en grandeur zien in High Isle”, zegt Lambert. “We wilden, na de duistere hoofdstukken ‘Greymoor’ en ‘Blackwood’ die hiervoor kwamen, een wat lichter thema aanhalen. Maar dat betekent niet dat het verhaal dat ‘High Isle’ vertelt maar iets luchtigs is: de sfeer onder al die rijkdom en verfijning zal bijzonder gespannen zijn.”

Volledig scherm De eilanden hebben ook hun eigen fauna. © Bethesda

Spelen in plaats van maken

Naast de verhaalcontent komt er ook een speciale uitdaging voor twaalf spelers mee met het nieuwe hoofdstuk, gericht op ervaren spelers, en een handvol verbeteringen aan de interface. Maar de belangrijkste nieuwigheid blijft natuurlijk ‘Tales of Tribute’. Er zijn niet meteen plannen om er een zelfstandig spel van te maken à la ‘Gwent’, maar dat kan natuurlijk nog veranderen als de speler het kaartspel omarmt, zegt Lambert. Zijzelf zijn in ieder geval enthousiast over de nieuwe aanwinst.

“We hadden het idee van een taveernespel intern al opgegooid in 2009, toen we nog aan het prilste ontwerp van ‘The Elder Scrolls Online’ bezig waren”, zegt Lambert. “En nu er eindelijk groen licht voor werd gegeven, zijn we er heel enthousiast over. We hebben zelfs heel wat tijd en productiviteit verloren door het kaartspel te spelen in plaats van er verder aan te werken.”

‘The Elder Scrolls Online - High Isle: Legacy of the Bretons’ is vanaf 6 juni uit voor PlayStation, Xbox en pc.

