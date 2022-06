Game ‘Sniper Elite 5’ is veel plezieriger dan hij zou mogen zijn

gamereviewWat doe je wanneer je een nazi door het veld ziet strompelen? Nog eens schieten! Je zult het meermaals meemaken in ‘Sniper Elite 5’, een scherpschuttersgame die veel plezieriger is dan zijn schrale presentatie en zijn gebrek aan vernieuwing doen vermoeden.

Of het nu in films (Inglourious Basterds en de meeste Indiana Jones-films), tv-feuilletons (kijktip: het rauwe Hunters op Amazon), strips (Captain America) of videogames is: nazi’s zijn al zo’n tachtig jaar een makkelijke vijand om zonder ommezien te worden omgelegd door de held. Het is die ene bevolkingsgroep waaraan niemand - behalve misschien lui met een lidkaart van de vzw Voorpost – aanstoot neemt wanneer leden ervan op brute wijze het loodje leggen.

‘Sniper Elite 5’, de nieuwe editie in een inmiddels al zo’n twintig jaar bestaande videogamereeks, haakt opnieuw in op die formule, met een resem hondsbrutale kill cam-shots waarbij iedere kogel die uit je gemodificeerde M1 Garand-scherpschuitterskarabijn vertrekt op volstrekt fotogenieke wijze hersenen, ogen, longen, hart en andere lichaamsdelen doorboort. In slow motion, dat spreekt, en met een camera die ook registreert welk een gortige ravage er binnen in het lichaam wordt aangericht. En met een specifieke achievement die de game je toekent wanneer je - doorheen de aanzienlijke verzameling van ontzielde moffen die je al snel achter je laat - ieder orgaan in het menselijk lichaam hebt geperforeerd.

Schietbarak

Een schiettent vol nazi’s: dat is eigenlijk het enige wat ‘Sniper Elite 5’ te bieden heeft. Maar Rebellion, de Britse studio die sinds jaar en dag achter deze games zit, heeft zijn prioriteiten juist: ze liggen niet bij de presentatie van de game (de graphics zijn best gedateerd, ook bij de new-genversie), en er zijn ook geen grote vernieuwingen ten opzichte van de vorige game. Behalve misschien dat je die zonet genoemde killcam-sequenties nu ook te zien krijgt wanneer je een vijand van dichtbij omlegt, en een voor veel gamers overtollige feature waarbij andere spelers à la ‘Deathloop’ je spel kunnen infiltreren.

Gamers die daar doorheen kijken, treffen echter een game aan die véél meer vertier schept dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. De twee eerste levels verplichten je tot een mix van sniper-, stealth- en actiesequenties om de mechanieken van het spel onder de knie te krijgen. Maar vanaf missie drie, op het getijdeneiland Mont-Saint-Michel, begint de pret pas echt: je begint die level vanuit een hoge positie, die van de buitenzijde van het level een waarachtige schietbarak maakt voordat je uiteindelijk al fluitend de infiltratie van de stad aanvat. De makers van ‘Sniper Elite 5’ weten waar het telt: snipen! En dat wordt ten overvloede geleverd voor spelers die tuk zijn op dat soort dingen.

Mantel der liefde

Het verhaal van ‘Sniper Elite 5’ wordt opnieuw ingeschoven in de wat vreemde verhaalchronologie die Rebellion heeft ingebouwd in zijn reeks: alles wat na afleveringen 1 en 2 kwam, twee afleveringen die zich aan het absolute einde van Wereldoorlog II afspeelden, is een prequel. Met eerst een campagne die protagonist Karl Fairburne in Noord-Afrika brengt (deel drie uit 2014) en Italië (vier, 2017), nu dus gevolgd door Frankrijk vlak voor de invasie van Normandië.

Die vertelling is een brouwsel van door elkaar gemalen clichés, dat ook bij de talloze andere euvels in de game kan worden bijgeschoven. Zoals de povere graphics, de repetitie in de gameplay, het totale gebrek aan echte nieuwigheden en de armzalige uitbreidbaarheid van je personage en wapentuig. Maar de sfeer puilt uit de levels, en de makers houden goed vast aan hun eigen winnende formule. Een tegenstander neerleggen, van positie wisselen zodat je niet wordt ontdekt, er vervolgens wéér eentje lek schieten, en op die manier dichter en dichter bij het uiteindelijke doel van de missie geraken: het wordt nooit belegen. Die absolute kern van ‘Sniper Elite 5’ levert zo’n zintuiglijk plezier dat je het aanzienlijke aantal schampschoten die de game op andere gebieden maakt gaarne met de mantel der liefde bedekt.

