Game review. Humankind is beter dan Sid Meier’s Civilization (en dat zegt veel)

Fans van strategische games, even uw aandacht aub: u kan de komende weken beter even uw vrije tijd reserveren om het gloednieuwe Humankind te spelen. Dat heb ik de voorbije week ook gedaan en ik moet zeggen: ik vind dit spel beter dan Sid Meier’s Civilization. En dat wil veel zeggen.

Ik ben een grote fan van strategische spelletjes, zowel bordspelen als klassieke PC-games, zoals Caesar, Total War, Age of Empires en Civilazation. Humankind lijkt het meest op die laatste. De ontwikkelaars geven ook grif toe dat Sid Meier’s Civ hun grote inspiratiebron is. Persoonlijk vind ik Civ minder leuk dan de andere games die ik opnoemde omdat het té complex is, dus mijn verwachtingen voor Humankind - gemaakt door het Franse Amplitude Studios en uitgegeven door SEGA - waren dan ook niet torenhoog. Maar dat is een vergissing gebleken: dit is een overzichtelijk, heel verslavend en meeslepend spel.

Tijdperken

Ik heb indertijd de handdoek geworpen met Civilization omdat het te ingewikkeld was, en vaak snel duidelijk was wie er zou winnen. Dat kan in Humankind redelijk tegenvallen, heb ik gemerkt. Grootste verschil tussen de twee games is de verdeling in Tijdperken, de zogenaamde Era’s, en de manier waarop je van de ene overgaat in de andere. Je begint in het Stenen Tijdperk, als een Nomadic Tribe, en evolueert van Ancient, Classical en Medieval Era naar Early Modern, Industrial en de Contemporary Era. Vanaf de Ancient Era kan je een beschaving kiezen, en dat is dé sleutel van het spel. Daar straks meer over.

Volledig scherm Kies je beschavingen goed. Je krijgt bij de overstap naar een nieuw tijdperk keuze uit een tiental beschavingen, onder meer als de Nederlanders. © Humankind / SEGA

Eerst dit: standaard staan de overwinningscondities van het spel op Default, wat wil zeggen dat je na X-aantal beurten (je kan zelf instellen hoe lang het spel kan duren, gaande van 75 tot 600 beurten) meer zogenaamde Fame-punten moet behalen dan je tegenstanders. Die behaal je door allerlei doelen te bereiken. Maar als je een game begint, kan je zelf wel de overwinningscondities aanpassen, naar bijvoorbeeld ‘Last man standing’ of de race naar Mars winnen. Ik koos ervoor om op een heel grote kaart met drie continenten te spelen, met 600 beurten en tegen drie tegenstanders.

Catan

Wat je ook kiest, je begint in de Neolitic Era op een random gegeneerde kaart met één groepje verkenners en zonder stad. Je kan best de omgeving goed verkennen om te kijken waar je je eerste stad wil neerpoten. Ik kan je aanraden om dat in de buurt van bergen te doen, want die bieden een goeie bescherming tegen vijanden. Het terrein is verdeeld in zeshoekige tegels (die heel hard aan Catan doen denken) die ook elk een waarde hebben: ze leveren je graan of mineralen op, of beide (Catan!) als je er een outpost - de voorbode van een stad - op bouwt. Kies je vestigingsplaats dus goed!

Volledig scherm Mijn eerste stappen in Humankind: laten we die hele handel hier eens verkennen... © Humankind / SEGA

In het begin hoef je alleen rondzwervende beren te vrezen, later in het spel kom je ook andere spelers tegen. Dan is het aan jou om te bepalen hoe je die benadert: vredelievend of oorlogszuchtig. Eens je een andere beschaving ontmoet, kan je ook een diplomatisch scherm openen om te praten met je concurrenten. Je kan bijvoorbeeld handelsvoorstellen doen, maar die kunnen ook afgewezen worden en tot oorlog leiden. Oh ja, dat heb ik een paar keer meegemaakt.

Beschavingen

Om te evolueren naar het volgende tijdperk moet je minstens 7 Era Stars verdienen. En dat kan op verschillende manieren: door een Wonder te bouwen, tegenstanders te verslaan of simpelweg je bevolking te laten groeien bijvoorbeeld. Dat is in het begin best ingewikkeld. Maar de tips die je van Humankind krijgt, zijn héél goed. Ja, je moet de eerste uren veel lezen, maar het zal je heel goed van pas komen. Voor je het goed en wel beseft ben je op weg naar de Ancient Era en mag je voor het eerst een beschaving kiezen. En je krijgt telkens de keuze uit een tiental verschillende beschavingen.

Volledig scherm Yep, ik heb de piramides van Gizeh en de Big Ben in dezelfde stad gebouwd. © Humankind / SEGA

Kies bij elke overgang van een Era je beschaving goed, want die is bepalend voor je manier van spelen. Je kan kiezen voor een beschaving die erop uit is om te veroveren (de Spanjaarden), handel te drijven (de Nederlanders) of grootse bouwwerken (de Egyptenaren) af te leveren bijvoorbeeld. Elke beschaving heeft ook een eigen gebouw dat je extra voordelen kan opleveren én een eigen legertype. Ik ben bijvoorbeeld zelf een grote fan van de Romeinse legionairs. Ik koos zelf eerst voor de Egyptenaren, om dan door te gaan met de Romeinen, Teutonen, Spanjaarden en de Britten in het Industriële tijdperk. Eindigen deed ik uiteindelijk opnieuw met de Egyptenaren, die tot mijn verrassing ook in de Moderne Tijd een van de grote beschavingen vormen.

Het volk bepaalt

In strategische games zoals Civ en Humankind draait het leeuwendeel van het spel rond management. De gevechten zijn niet het belangrijkste in het spel. Sterker nog: als je volk geen oorlog wil, kan je zelfs niet aanvallen. Gelukkig gebeurt dat niet heel vaak, en kan je je tegenstanders via onderhandelingen wel jennen, zodat zij jou de oorlog verklaren.

Volledig scherm Mijn eerste battle. Alles was nog simpel toen... © Humankind / SEGA

Volledig scherm Dit is een veldslag met wel héél legers. En die heeft toch 20 minuten geduurd... © Humankind / SEGA

Persoonlijk vind ik de gevechten in Humankind ook wat minder goed uitgewerkt. Pas op, ze zijn goed, maar minder goed uitgewerkt dan bij andere games. Zeker als je bijvoorbeeld ‘Roman: Total War of Age of Empires’ gewoon bent. Het kostte me een tijd voor ik gewoon was hoe je het terrein en je manschappen het best kan gebruiken en positioneren. Ik plaatste vaak mijn Conquistadores en Arquebusiers, die geweren hebben, op een plek van waar ze geen schot kunnen lossen op vijanden.

Die verdraaide Hunnen

Meestal neem je het met een handvol tot een tiental legers op tegen je tegenstander, en zo’n battle is nog redelijk overzichtelijk. Maar na bijna 300 beurten had ik het grootste deel van de wereld veroverd, twee tegenstanders weggevaagd en stond ik tegenover een vijand die maar een tiende van de aarde beheerste. Alleen had die een heel sterke beschaving gekozen: de Hunnen. De Hunse horden slachten mijn legers vakkundig af, daarbij heel goed gebruik makend van het heuvelachtige terrein en hun boogschutters te paard. Ik moest noodgedwongen terugtrekken, mijn legers heropbouwen en hopen dat de Hunnen niet te snel aan mijn stadspoorten zouden staan. Het heeft mij 50 beurten gekost om er weer bovenop te komen en hen te verslaan.

Volledig scherm Die Hunnen slachten mijn legers af. © Humankind / SEGA

Maar Humankind is dus meer dan alleen gevechten. Elke beslissing die je neemt, is belangrijk. Kies je voor een godsdienst met één god? Voor persvrijheid? Speel je met een gesloten maatschappij? Het heeft allemaal gevolgen voor je punten en de manier waarop je volk reageert. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw van je rijk, diplomacy, handel, hoe je volk het stelt (die kunnen in opstand komen en je gewoon uit je stad gooien: yep, ook meegemaakt). En heb je wel de juiste grondstoffen om bepaalde gebouwen of units te bouwen?

Technologieën

Ook héél belangrijk in het spel is het onderzoeken van technologieën die gebonden zijn aan de Era’s. Zo moet je het wiel ontdekken, het schrift ontwikkelen, maar ook oorlogstactieken ontwikkelen. Zonder ‘Gunpowder Warfare’ kan je bijvoorbeeld geen troepen met geweren genereren. Maar daar wringt het toch een beetje: het ontwikkelen van die technologieën ging in mijn spel (mogelijk door het kiezen van een spel met 600 beurten) tergend traag. De volgende keer kies ik voor 300 beurten, dat is zeker.

Volledig scherm De Technologieën: je moet er doorheen de geschiedenis veel ontwikkelen. En je kan zelf kiezen in welke volgorde je dat doet. © Humankind / SEGA

Conclusie

Conclusie? Ik heb genoten! Veel meer dan van Civilization. Humankind is veel overzichtelijker en bovendien meeslepend, spannend én historisch, wat ik altijd plezant vind. Ja, het is een vrij complex spel, maar dat is net een uitdaging. En de tips in het spel helpen je snel vooruit. Visueel is het ook aantrekkelijk, met veel details: als je hard inzoomt, zie je bijvoorbeeld allerlei dieren over je kaart wandelen en vliegen. Ook de gameplay is heel goed en de AI van de tegenstander is top. De multiplayer was nog niet beschikbaar toen ik het spel mocht uitproberen, dat laten we aan jou. De enkele negatieve puntjes (de trage ontwikkeling van technologieën en dat het verplaatsen van units soms kan foutlopen - een tip: genoeg saven!) zal mij niet tegenhouden om na mijn shift een nieuw game te starten.

Humankind verschijnt voor Windows, macOS en Google Stadia.

Volledig scherm Aha, mijn wetenschappers hebben 'Chivalry' onderzocht. Nu kan ik steekspelen organiseren. © Humankind / SEGA

Volledig scherm Je moet heel vaak kiezen tussen verscheidene dilemma's. © Humankind / SEGA

Volledig scherm Een beleg! Deze stad gaan we even innemen. © Humankind / SEGA

Volledig scherm De kaart waarop ik speel. Ik speel in het paars... © Humankind / SEGA

Volledig scherm Gewonnen! Eindelijk! © Humankind / SEGA

Volledig scherm Het eindverdict: ik behaalde een pak meer Fame-punten dan mijn tegenstanders. © Humankind / SEGA