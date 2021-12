Game 'Hades' wint op Hugo Awards, belangrijkste literatuurprijzen voor scifi en fantasy

Vijf redenen waarom ‘Halo’ een blijver is

Halo: Combat Evolved was, twintig jaar geleden, de allereerste videogame met het blockbustergehalte van een Hollywoodfilm. Hij leverde ongebreideld knalplezier, geserveerd in pakjes van dertig seconden, het verhaal was van een mythische omvang, en er volgde natuurlijk een langlopende en succesvolle reeks op. In de aanloop naar nieuwe aflevering Halo Infinite, die op 8 december verschijnt: vijf kernelementen waaraan deze mythische reeks haar grootsheid ontleent.

29 november