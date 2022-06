Game ‘Card Shark’ is een ode aan de smeerlappen

Laat me meteen met het belangrijkste beginnen: ‘Card Shark’ is gelukkig niét zo een van die muffe digitale kaartspelletjes waarmee je wordt bekogeld op de appstores. Geen Patience, geen Blackjack, geen Poker. Of misschien worden die kaartspellen wel gespeeld in het verhaal van deze intrigerende indiegame, maar per definitie zie je alleen wat achter en rondom het spel gebeurt. Want ‘Card Shark’ leert je achtentwintig trucs en technieken kennen om vals te spelen: je leert bijvoorbeeld om een pak speelkaarten zo te ondersteken dat je medespeler favorabele kaarten toebedeeld krijgt. Maar nog belangrijker zijn de gesprekken die zich aan de tafel voltrekken, en langzaamaan een verhaal over macht, verlies, dood en hebzucht vertellen.

Card Shark Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor Nintendo Switch en pc.



Volledig scherm De op impressionistische schilderijen lijkende graphics geven 'Card Shark' een apart sfeertje mee. © Devolver Digital

Kaartje leggen

‘Card Shark’ is tegelijkertijd een behendigheidsspel én een filosofische mijmering, en vond daar een uitstekend theater voor: tafels in taveernes, adellijke gelagzalen en woonwagenparken waar een spelletje kaart wordt gelegd. Tijdens een kaartspel, zeker wanneer het om de pegels gaat, laat iedereen ten volle zien uit welk hout hij of zij gesneden is. Dat is alvast een van de eerste lessen die je jonge protagonist leert wanneer hij, door een speling van het noodlot, in het Frankrijk van 1743 mee op schok moet met notoire avonturier bedrieger Comte de Saint-Germain (een historische figuur overigens, net als een aantal andere in deze game). Verder en verder meespelend in de zwendeltjes van zijn leermeester geraakt hij vervolgens ook dieper en dieper in een samenzwering verzonken die tot aan het koninklijk hof reikt.

Volledig scherm De gameplay is vooral op timing en snelheid gestoeld. © Devolver Digital

Koelbloedig blijven

Alle achtentwintig kaartentrucs waarrond de gameplay van ‘Card Shark’ draait zijn echt, zegt ontwikkelstudio Nerial (ook al van de bekende ‘Reigns’-kaartspellen), maar verwacht niet om een volleerde valsspeler te worden aan het einde van deze ongeveer vijf uur durende rit: de game leert je misschien wel de tactieken, maar niet de vingervlugheid om met echte speelkaarten aan de slag te gaan. De vooral op timing, tactiek en snelheid gebaseerde gameplay vraagt niet al te veel behendigheid, en is vooral een test voor hoe koelbloedig je bent in lastige situaties. Dat element geeft de game een wat baldadig sfeertje mee.

Volledig scherm Sommige lui kunnen écht niet tegen hun verlies. © Devolver Digital

Samen met de op impressionistische schilderijen en houtetsen gestoelde graphics, die overigens een heerlijk anachronisme zijn: dit soort visuele invloeden dook pas minstens honderd jaar later op in de kunsten dan het tijdperk waarin ‘Card Shark’ zich afspeelt. En ook de messcherpe, geestige dialogen houden je in het spel. Filosoof Voltaire die het wel geinig en intellectueel stimulerend vindt om te kaarten tegen een valsspeler, bijvoorbeeld: wat een mooie vondst. Net als het idee om je doofstomme protagonist bij momenten toch een keuzedialoog voor te schotelen, waar hij meestal mag kiezen tussen knikken, glimlachen of nors kijken.

Volledig scherm De dialogen zijn bij momenten messcherp. © Devolver Digital

Bekijk ook: