‘Forza Horizon 5’ is een uitstekende racegame voor een beperkt publiek

gamesMet ‘Forza Horizon 5' ligt volgende week de belangrijkste racegame van dit jaar in de rekken. We bekijken hem even van dichterbij. En omdat het racefavorietje van dit jaar enkel op Xbox te spelen valt, een platform dat een kleine minderheid van Belgische gamers in huis heeft, reiken we meteen ook drie recente alternatieven aan.

Wie een PlayStation heeft, kan pas begin volgend jaar rekenen op ‘Gran Turismo 7', de vaste race-afspraak voor gamers met de Sony-consoles. Wie een concurrerende Xbox-console in huis heeft staan, krijgt wél een gloednieuwe, epische race-ervaring met ‘Forza Horizon 5'. Maar omdat Xbox-spelers in de absolute minderheid zijn in België, moeten we dus meteen ook wat alternatieven aanreiken. We vertellen er meteen bij dat het aanbod schraal is, maar de titels die we door onze selectie haalden, zijn verdienstelijk genoeg om het minstens een paar prettige weken mee uit te zingen.

Spel als een postkaart

Maar laat ons dus eerst beginnen met de grote raceblockbuster van 2021: ‘Forza Horizon 5'. ‘Horizon’ is een subreeks onder Microsofts keurmerk van racegames ‘Forza’. Op het technische chassis van de bekende ‘Forza Motorsport’-reeks, met onder meer hyperrealistische 3D-modellen van wagens die over al even natuurgetrouw weergegeven circuits stuiven, wordt bij iedere editie een toegankelijke racegame gebouwd, in een exotisch decor. Hoe toegankelijk? Wel, ‘Forza Horizon 5' heeft om te beginnen niet de gewoonlijke drie, maar negen verschillende moeilijkheidsgraden, en alle hulplijntjes kunnen ook nog eens naar eigen inzicht worden bijgesteld.

En hoe exotisch? Het Mexico waarin deze keer het Horizon-racefestival wordt georganiseerd (na eerdere edities in onder meer Groot-Brittannië en Italië) is een extreem idyllische weergave van het echte land, een soort driedimensionale ansichtkaart.

Nu we het daarover hebben: ik speelde de game afwisselend op een Xbox Series X en een Xbox One X, en het lijkt er sterk op dat die laatste binnen enkele maanden al afgeschreven zal zijn. De op de Series X onbestaande laadtijden zijn op het slechts drie jaar oudere model onaanvaardbaar lang.

Rijden, niet racen

In zekere zin deed ‘Forza Horizon 5' me aan raceklassieker ‘Out Run’ denken: het is eerder een rij-game dan een racegame. De races waaraan je deelneemt, bieden wel wat uitdaging, maar het zijn de dingen die daartussen zitten die de game zijn body geven.

In ‘free roam’-modus kun je bijvoorbeeld alle wagens die in je wagenpark belanden rustig door het decor laten ploegen — op weg naar je volgende race, of ook misschien weer helemaal niét: gewoon wat cruisen is ook al een pretje dankzij de haarscherpe decors. Ook in zijn progressiesysteem kegelt ‘Forza Horizon 5' je beloningen naar het hoofd, zelfs al maar voor het deelnemen aan events in de kalender van het fictieve racefestival. Je hoeft dus niet eens een race te winnen, of derde te worden, of vijfde, om in de prijzen te vallen.

Een blik op de rest

En toch is ‘Forza Horizon 5' geen game voor iedereen: je hebt er namelijk een Xbox of een stevige pc voor nodig. Voor alle andere gamers die toch een racefix zoeken is de spoeling dun dit jaar, maar we hebben niettemin drie aanraders:

‘Hot Wheels Unleashed’: een onverwacht sterke racegame, die de pret van de bekende speelgoedautootjes en hun fantasiecircuits moeiteloos naar het scherm brengt. Het racen is vlot en zelfs uitdagend, en het verzamelen van autootjes speelt een even grote rol als in het echt. Lees hier onze review.

‘WRC 10': de jubileumeditie van de bekende rallyreeks is de beste in de serie én de meest complete rallygame ooit, maar qua uitdaging is hij niet van de poes. Onze review.

‘F1 2021': voor het eerst onder de vlag van Electronic Arts, dat uitgever Codemasters eind vorig jaar overnam, voert de editie 2021 van ‘F1' een waarachtige charge uit wat de kwaliteit van de race-ervaring betreft. Zeker op de next-genconsoles is dit de beste ‘F1'-editie ooit. Onze review lees je hier.

