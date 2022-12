‘Fortnite’ voor Canadese rechter wegens “even verslavend als cocaïne”

Het gerecht in Canada zal zich binnenkort buigen over een groepsvordering tegen Epic Games, de ontwikkelaar van het razend populaire spel ‘Fortnite’. Drie ouderparen klagen aan dat de game “verslavend is zoals drugs” en dat hun kinderen daar slachtoffer van zijn geworden.

De ouders menen dat Fortnite tot fysieke en psychologische symptomen heeft geleid bij hun kinderen, waaronder migraine, rugpijn en sociale problemen. In ingediende documenten valt te lezen dat de kinderen verontrustend gedrag vertoonden zoals “niet slapen, niet eten, niet douchen” en dat ze niet langer omgingen met hun leeftijdsgenoten.

Bij één van de kinderen zou door een arts in een kliniek in Quebec een gameverslaving zijn vastgesteld. De indieners wijzen er in de rechtbankdocumenten op dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een ‘gaming disorder’ of gamestoornis in 2018 als aandoening heeft erkend.

Quote Toen Epic Games Fortnite ontwikkel­de, huurde het jarenlang teams van psycholo­gen in. Canadese advocate Alessandra Esposito Chartrand

Het spel zou spelers voorts aansporen om buitensporig veel geld uit te geven. ‘Fortnite’ is op zich wel gratis te spelen, maar gamers kunnen optionele aankopen doen voor dingen als ‘skins’ en een ‘Battle Pass’. Een van de kinderen in de rechtszaak zou zo ruim 6.000 Canadese dollar (4.100 euro) hebben besteed. De ouders eisen een schadevergoeding en een terugbetaling van de aankopen die de minderjarige spelers deden in Fortnite.

Teams van psychologen

“Toen Epic Games Fortnite ontwikkelde, huurde het jarenlang teams van psychologen in", klonk het eerder over de zaak bij de Canadese advocate Alessandra Esposito Chartrand. “Ze groeven echt in het menselijk brein en deden alles om het zo verslavend mogelijk te maken.”

Volledig scherm © EPA

“De ontwikkelaars van het spel hebben dezelfde tactieken gebruikt als de ontwikkelaars van gokspelen, om zich te vergewissen van de afhankelijkheid van de gebruikers”, voegde advocaat Jean-Philippe Caron toe. “Het gaat om een spel dat ontwikkeld werd door teams van gespecialiseerde psychologen om het verslavend te maken en we verwijten het bedrijf om niet alle risico’s en gevaren van het product bekendgemaakt te hebben.”

Volgens de advocaat riskeert Epic Games bij een veroordeling een boete van “tientallen tot honderden miljoenen dollar”.

Volledig scherm © screenshot

Een rechter van het Hooggerechtshof van Quebec heeft nu toestemming gegeven voor de zogenaamde class action-rechtszaak van de ouders tegen de ontwikkelaars van Fortnite. Een ‘class action’ is een soort rechtszaak die een of meer eisers in staat stelt een proces aan te spannen namens een grotere groep, of “class”.

“Onvoldoende bewijzen”

Epic Games zegt dat er onvoldoende bewijzen zijn. Zo zou er in het dossier geen expertenverslag zitten, of een formele medische diagnose van de verslaving.

In april ging het bedrijf al wel akkoord met een schikking van 26,5 miljoen Amerikaanse dollar in de Amerikaanse staat North-Carolina rond de aankopen door minderjarigen.

KIJK. Fortnite “even verslavend als cocaïne”, klinkt het in Canada