Fortnite-maker Epic “wint” in Apple-zaak, maar gaat toch in beroep

We interview­den cultgamede­sig­ner Suda51: “Als Ma­rio-ma­ker Miyamoto de Beatles is, wil ik The Cure zijn”

31 augustus Met No More Heroes III laat Goichi ‘Suda51' Suda, de bedenker en designer van de serie cultgames, weer zien uit welk hout hij gesneden is: de maker van een game die bestaat uit een geschifte verzameling samples uit de oosterse en westerse popcultuur. We interviewden hem, nèt voordat Covid-19 wereldwijd toesloeg, over zijn toen nog in de maak zijnde creatie.