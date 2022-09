‘Forspoken’ zoekt gulden middenweg tussen keuze en snelheid

GamepreviewTwee uur lang hebben we ‘Forspoken’, het nieuwe actie-rollenspel van ‘Final Fantasy’-label Square Enix, onder handen gehad. We ontdekten een game waarin een brede tactische keuze, tussen meer dan honderd magische aanvallen, hand in hand gaat met snelheid. Het is bijna alsof ze een brug willen slaan tussen een westerse en een Aziatische stijl van spelen.

Het aanstaande actie-rollenspel ‘Forspoken’ komt er, eind januari 2023, op een vreemd moment in het bestaan van Square Enix. Het Japanse gamehuis werd groot met uitgesproken Aziatische gamereeksen als ‘Final Fantasy’ en ‘Dragon Quest’, maar voegde daar een dik decennium geleden ook westerse grootheden als ‘Tomb Raider’, ‘Deus Ex’ en het recente ‘Guardians of the Galaxy’ aan toe. In februari van dit jaar kondigde de groep echter aan het merendeel van zijn westerse franchises weer van de hand te doen, beginnend met een verkoop van de zonet genoemde reeksen (en de gamestudio’s die erachter zitten) aan de Scandinavische Embracer Group.

Volledig scherm Op een flukse manier vind je de juiste aanvallen tegen ieder monster dat je tegenover je krijgt. © Square Enix

Pijlsnelle keuzes

Je zou denken: ze zullen zich willen concentreren op games die eerder op Aziatische leest geschoeid zijn, zoals hun al aangekondigde ‘Final Fantasy XVI’. Maar eerst komt ‘Forspoken’, dat een vreemde spagaat laat zien in zijn gameplay: je doorkruist een fantasieland waarin je visueel meteen een oord uit een ‘Final Fantasy’-eske role playing game herkent, en de gevechten met vijanden en wezens uit die wereld is gebaseerd op tactiek en weloverwogen keuze, iets waarvoor vooral games uit het oosten van de wereld worden geroemd. Maar tegelijkertijd speelt ‘Forspoken’ aan een rotvaart, met je hoofdpersonage Frey die met flukse parkour-stunts doorheen het decor sprint, en de gevechten gaan ontzettend snel en hard. Op zijn westers, dus.

De combinatie van die twee klonk als een nogal hovaardige belofte, toen Square Enix eind vorig jaar de game voorstelde, maar nu we zelf een uur of twee de game hebben gespeeld op de kantoren van Square Enix in Parijs, moeten we vaststellen dat tenminste het idee waarmee ze dat hebben aangepakt min of meer wérkt. Het geheim zit hem in de manier waarop je aanvallen gestructureerd zijn: je hebt er een aantal in een ringvormig menu, maar bij het inhouden van de linker- en rechterschouderknoppen kunnen dat telkens andere zijn. Bovendien kun je ook kiezen tussen verschillende sets van aanvallen, door de twee schouderknoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden. Het resulteert in het beste van twee werelden: je kunt keuzes maken aan dezelfde cadans als de slagen waarmee je inbeukt op je tegenstanders.

Volledig scherm De magie waarmee je wordt behept laat je ook toe om pijlsnel door het landschap te rennen. © Square Enix

Heel de wereld

‘Forspoken’ is gecreëerd in Japan, en ontwikkeld door een Japans team van gamemakers. Maar het is niet dat deze game eindelijk de brug wil slaan tussen de heersende gameplaygevoeligheden aan beide helften van de wereld. “Dat hebben we altijd al een artificiële tweedeling gevonden, die in onze ogen niet echt bestaat”, zegt creative producer Raio Mitsuno. “We zeggen liever: dit is een game voor spelers over de hele wereld.”

En toch: boven het hoofd van de creatieve lui die momenteel ‘Forspoken’ aan het afwerken zijn, merkten we al een gestage evolutie naar iets meer snelheid in de combatsystemen van Square Enix-games. Kijk alleen al naar ‘Final Fantasy’: bij deel XV (2016) kon je alvast in real-time je aanvallen kiezen, terwijl deel XIII (2009) zeven jaar eerder nog vasthield aan het klassieke keuzemenu, en de actie daarvoor in essentie op pauze werd gezet. Die reeds in gang zijnde evolutie werd met ‘Forspoken’ in essentie op turboboost gezet.

Volledig scherm En zo krijgt een relatief frêle vrouwspersoon dus een reusachtig monster gevloerd. © Square Enix

Conservatieve spelers

De twee uur die we doorbrachten in ‘Forspoken’, met vijf nevenmissies die speciaal voor onze demo waren ontworpen en die buiten de hoofdverhaallijn liggen, waren alvast een prettige zintuiglijke ervaring. Waarin we snelle parkour-sprintjes door het decor trokken, in gevecht gingen met draakachtige wezens, vijandelijke strijders en een baas, en de gameplay ons inderdaad ertoe aanzette om af en toe van aanval te wisselen: soms is het bijvoorbeeld niet verstandig om zo’n beest van naderbij aan te vallen, en moet je terugvallen op een afstandsaanval.

Alleen vroegen we ons meteen af welke speler effectief ál die verschillende aanvallen tot in den treure zal willen blijven combineren, zeker omdat het er in totaal meer dan honderd zullen worden. Heel wat gamers spelen namelijk redelijk conservatief: ze blijven zoeken naar de aanvallen waarmee ze zich het comfortabelst voelen, en blijven daar vervolgens bij. “Maar we houden daar rekening mee in de progressie van de game”, zegt Mitsuno. “Natuurlijk krijg je niet meteen alle spreuken tegelijkertijd tot je beschikking: je doet constant nieuwe ontdekkingen naarmate je verder komt in de verhaallijn.”

Volledig scherm De juiste magische kracht op het juiste moment: dat is de truc. © Square Enix

Vis uit het water

Die laatste katapulteert hoofdpersonage Frey Holland, een wroetende jonge New Yorker, ineens in de fantasywereld van Athia, waar ze ineens al die krachten krijgt dankzij een magische armband, en warempel de Gekozene wordt die de wereld moet redden van een oprukkend kwaad. Zo’n New Yorker die ineens in een fantasiewereld belandt en magische krachten krijgt, moet de speler een diepe appreciatie voor het hoofdpersonage doen krijgen, zeggen ze bij Square Enix. Dat ze daar nog de juiste toon in moeten vinden, bleek uit de hilarische reacties op een tweet die de marketingafdeling van Square Enix een dikke maand geleden uitstuurde.

Maar de bedoeling van de makers is vooral het bekende idee van de heldenreis: de held gaat op avontuur, maar de uitdagingen van de reis veranderen hem/haar ook als mens. “Je zult Frey, die het niet makkelijk had in New York, zien evolueren tot een dieper, completer persoon”, zegt Mitsuno.

Ook hier valt weer makkelijk een ‘westerse’ draad te trekken: Frey die in Athia binnentuimelt, dat is min of meer hetzelfde als Alice die pardoes in Wonderland landt, of Dorothy in het land Oz. “Het is een klassieke fish-out-of-waterfantasie”, bevestigt Mitsuno. “We creëerden een personage dat heel sterk in het heden leeft, met doodgewone, dagelijkse beslommeringen. Zo hebben we een protagonist die gedeelde gevoeligheden met de speler heeft. Ze reageert precies zoals een gewone sterveling zou reageren die in een situatie van dit kaliber zou zijn beland.”

Volledig scherm Je hoeft ook niet noodzakelijk aan de grond te blijven om dat landschap te doorkruisen. © Square Enix