‘Forspoken’: prima actierollenspel als je de fast forward-knop weet staan

GamereviewDe eerste grote videogame van 2023 is niet bepaald game van het jaar-materiaal. Maar ‘Forspoken’ is evenmin het misbaksel dat er veel te snel van werd gemaakt. Onze bloedeerlijke review van een niet foutloze maar wel entertainende openwereld-fantasygame.

Zonder de bulk van m’n internationale collega’s tekort te willen doen, die gisterennamiddag al een niet zo positieve vroege recensie van deze nieuwe blockbustergame online of op papier pleurden: de negatieve toon die er momenteel over het vandaag voor PlayStation 5 en pc gelanceerde ‘Forspoken’ wordt gevoerd is niet helemaal terecht.

Men heeft overschot van gelijk wanneer men stelt dat het een heel doorsnee openwereldgame is, drijvend op zeer bekende fantasymotieven, met een openwerelddesign dat vooral bestaat uit een plattegrond met zo veel mogelijk dingen erover uitgestrooid, en een heel banaal verhaal. Klopt allemaal! Maar als je een game gaat wegzetten met als enige reden ‘er zit geen vernieuwing in’, dan moet je meteen ook tachtig procent van alle momenteel beschikbare titels uit het winkelrek flikkeren.

Forspoken Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation 5 en pc.



Volledig scherm Beeld uit 'Forspoken'. © Square Enix

Are we entertained?

De ware kwestie is, net zoals bij iedere videogame: hebben we ons geamuseerd? Are we entertained? En dan moet ik, zowel wat de gameplay van ‘Forspoken’ als de kracht van zijn verhaal betreft, bevestigend antwoorden. Niet bepaald volmondig affirmatief (daarover later meer). Maar wel affirmatief.

De verhaalqueeste van ‘Forspoken’ draait rond de 21-jarige New Yorkse Frey Holland die (zo lijkt het tenminste) per ongeluk via een scheur in het weefsel van de realiteit in de fantasywereld Athia belandt. En daar – in tegenstelling tot thuis, waar ze op dit punt in haar leven nu niet bepaald de American Dream in realiteit omzet – het grote verschil moet maken. Athia is namelijk een matriarchale samenleving die door toedoen van een vreemde, alles verterende kracht op het punt staat om helemaal in elkaar te stuiken: alleen hoofdstad Cipal staat nog overeind, maar het lijkt maar een kwestie van tijd voordat ook die valt. En van de voormalige heersers van de wereld, de zogeheten Tanta’s, moet ook niet te veel meer worden verwacht: die lijken zelfs de kant van de duisternis te hebben gekozen, en zich tegen hun eigen volk te hebben gekeerd.

Niet zo cringey

In die vermaledijde wereld, die in een misschien zelfs belabberder staat verkeert dan haar leven, wordt Frey zo’n beetje als een messias onthaald, wellicht dankzij de krachten die haar magische pratende armband haar verleent.

Die gesprekken tussen Frey en ‘Cuff’ worden constant over de gameplay gedrapeerd, en die dialogen zijn snedig maar bij momenten ook een beetje overdreven. Op Twitter gonsde meteen na de allervroegste recensies het woord cringey rond, maar dat is nogal overdreven: het hoofdpersonage wordt, dankzij een paar schrijnende gebeurtenissen in het begin, als een geloofwaardige ploeterende jonge twintiger neergezet, duidelijk ook met de bedoeling om een Gen Z-publiek te bereiken. En als (plus)vader van vier telgen uit die lichting kan ik getuigen dat de manier waarop Frey praat in deze game goed in lijn ligt met hoe die generatie zichzelf uitdrukt; vergeet ook niet dat de meeste videogamepublicaties worden gerund en volgeschreven door zich met rasse schreden naar de middelbare leeftijd toe bewegende millennials, die andere accenten leggen dan de steeds mondiger wordende jongere generatie. Wel zit er een lichtjes storende naïviteit en plechtigheid in de dialogen, maar die is niet erger dan wat de personages uitbraken in de gemiddelde Marvel-film.

Fast forward

Dat jonge twintigers minstens een belangrijk doelpubliek zijn voor ‘Forspoken’ wordt ook duidelijk door andere kleine toetsen in de game. Je vaardigheden in het gevecht worden bijvoorbeeld voor een deel beïnvloed door magische gelnagels die je jezelf kunt laten zetten. Die gameplay – want daar had ik het nog niet over gehad – is overigens tegelijkertijd snedig en diep: naar het einde van de game toe krijg je de beschikking over vier verschillende sets van gevechtsvaardigheden, ook nog eens verdeeld over actieve en passieve, en die leveren zowel een sterke afwisseling als een behaaglijke keuzevrijheid op.

Dus hup dan maar, vier of misschien wel vijf sterren en een mogelijke game van het jaar? Dat dan ook weer niet, want er rammelt tegelijkertijd heel wat aan deze game. Sommige taferelen, zoals die hoge toren in hoofdstad Cipal, lijken alsof de makers aan AI-systeem Dall-E hebben gevraagd om hen een fantasygebouw uit te tekenen. Ook zit er helemaal niets dwingends in het openwereldgedeelte van de game: de verhaallijn legde op cruciale momenten een paar punten op de kaart bloot waar ik moest geraken voor de volgende missie, en daar ging ik ook linea recta naartoe. Het openwereldgedeelte tussen die ijkpunten voelt als iets wat ik twaalf uur lang heb gefastforward. En zeker naar het einde toe wordt het – met een hoofstuk van meer dan een uur dat alleen maar uit verhaalexpositie bestaat – een beetje langdradig.

Eigen stramien

‘Forspoken’ voelt als een misplaatste poging van uitgeefhuis Square Enix om uit een stramien te breken. Het is duidelijk dat ze, door westerse elementen (je proeft bij momenten scheutjes ‘Dragon Age’ en ‘Assassin’s Creed’) en heel toegankelijke gameplay toe te voegen aan een formule die ze inmiddels al sinds de late jaren tachtig hanteren, een breder én jonger publiek proberen te bereiken. ‘Forspoken’ voelt, ironisch genoeg, vooral als een game die in een stramien zit: alles geeft een wat geforceerd gevoel, dat de magie van de game wat in de weg staat. Maar onder al die lagen van berekening glinstert er wel iets, en het is zonder meer de moeite waard om daarnaar op zoek te gaan.

