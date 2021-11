Football Manager 2022 vormt het begin van een nieuw tijdperk

gamerecensie Football Manager staat al decennialang garant voor een steengoede en uitdagende game, maar dit jaar ligt de lat opnieuw een stukje hoger. Meer dan ooit heb je als trainer de touwtjes van je club in handen. Met verschillende leuke nieuwe features zoals vergaderingen met collega’s, een Data Hub vol statistieken en analyses, nog meer transferspanning en een verbeterde match engine. FM 2022 heeft alles om een nieuw hoofdstuk voor de gamereeks in te luiden.

Officieel komt de game op 9 november uit, maar wij mochten de bètaversie al onder handen nemen. Football Manager 2022 heeft de vertrouwde look & feel van de voorgaande games, maar is op elk vlak nog flink uitgebreid. Transfers zijn bijvoorbeeld wat complexer geworden en het is nu echt wel nodig om je scouts erop uit te sturen zodat je weet welk vlees je in de kuip hebt. Gelukkig sta je er nooit alleen voor en word je omringd door een uitgebreid team van professionals die je van informatie en advies voorzien.

Nieuw is op dit vlak de optie om wekelijks of tweewekelijks een meeting te houden. Daarin krijg je een verslag van alles wat je aandacht verdient, zoals de ontwikkeling van bepaalde spelers, de status van contracten, transfers die zich aandienen of suggesties over versterkingen voor de ploeg. Je kunt deze beslissingen voor een stuk naar je collega’s doorschuiven, maar het is evengoed mogelijk om alles van A tot Z in eigen handen te nemen.

Volledig scherm © Sega

De rapporten van je scouts zijn in deze editie bijzonder gedetailleerd, zodat je heel wat factoren tegen elkaar kunt afwegen. Makelaars kloppen ook vaker bij je aan om een speler aan te bieden en zo kan je al eens goede zaken doen. Maar let ook op, want dezelfde makelaars liggen op de loer om spelers van je af te snoepen, bijvoorbeeld wanneer je te lang wacht om een contract te vernieuwen.

Volledig scherm © Sega

Data Hub

Data, data en nog eens data. Tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels zien we Roberto Martinez al eens meekijken over de schouder van een van z’n teamleden die de hele wedstrijd achter een laptop verscholen zit. In het moderne voetbal zijn data cruciaal om knopen door te hakken. Die statistieken en analyses waren ook in de vorige editie van Football Manager al aanwezig, maar nu kan je alles bekijken in de handige Data Hub.

De Data Hub beperkt zich niet tot cijfers, maar visualiseert analyses ook aan de hand van grafieken. Het loont echt om deze tool te gebruiken en andermaal beslis je zelf weer of je dit sporadisch doet of voortdurend in de statistieken grasduint. De Data Hub helpt echt om betere beslissingen te nemen voor je team en je spelers. Natuurlijk hangt je succes ook af van de kwaliteit van de data en analyses. Je kunt dus maar investeren in goede analisten.

Volledig scherm © Sega

Verbeterde match engine

Lang geleden moesten we het doen met wedstrijdcommentaar in de vorm van tekstbalken die in beeld verschenen. Daarna kwam er een beperkte simulatie van belangrijke acties in wedstrijden. En nu zien we spelers echt wel goed heen en weer bewegen tijdens een partij. Daar zorgt de nieuwe animatiesoftware voor. Je kunt de dribbels niet vergelijken met acties uit FIFA-games, maar daar ligt de nadruk in FM uiteraard niet op. Uiteindelijk moet je ook tijdens een match eigenlijk met je neus in de cijfers zitten, maar het is wel leuk dat de match engine er nu stukken beter uitziet.

Sommige passen zijn echt behoorlijk indrukwekkend en als coach krijg je een goed gevoel wanneer je merkt dat je tactiek z’n vruchten afwerpt. Tijdens de match zal je assistent-coach regelmatig een suggestie doen, maar jij hebt natuurlijk de eindbeslissing in handen.

Volledig scherm © Sega

Wat met Covid-19?

We kunnen er niet omheen: de pandemie heeft ook op het voetbal een grote impact gehad. Gelukkig mogen we onze favoriete ploeg intussen terug in het stadion gaan aanmoedigen en ook FM 2022 legt opnieuw de nadruk op voetbalplezier. Dat wil niet zeggen dat Covid-19 volledig afwezig is. Je zal merken dat het transferbudget van sommige clubs bijzonder laag of zelfs onbestaand is. Aan jou om je club in die precaire financiële situatie met de middelen die je hebt naar succes te leiden.

Corona zelf zal je in de game niet tegenkomen. Je stadion zit elke week vol en spelers zullen niet ziek worden door Covid-19. Ook voor quarantaine hoef je niet te vrezen. Wanneer een speler een match mist, dan is dat het gevolg van een blessure of een schorsing.

Volledig scherm © Sega

Conclusie: nog beter en leuker dan vroeger

Football Manager 2022 brengt alles wat je van deze game verwacht, en nog veel meer. De nieuwe match engine en de Data Hub versterken je ervaring als coach en maken de game een stuk realistischer. Daarnaast blijf je van het gekende succesrecept genieten. Van persconferenties tot het toespreken van de spelers in de kleedkamer, je hebt de handen vol. Wie het allemaal tot in elk detail wil meemaken, is bijzonder lang zoet met deze game. Bovendien heb je de keuze uit een groot aantal competities, waaronder de Pro League 1A en 1B, en zelfs de eerste amateurklasse in België.

De nieuwe Football Manager 2022 is vanaf 9 november verkrijgbaar. De game komt uit voor PC, Mac, Xbox Series, Xbox One, tablet en smartphone. Daarnaast verschijnt er ook een versie voor Nintendo Switch. Enkel Playstation blijft dus een blinde vlek voor de fans van de serie.

Bekijk ook: