‘Football Manager 2021’: een oude vriend voor donkere lockdowndagen

GamerecensieEen nieuwe herfst, een nieuwe ‘Football Manager’. Dat betekent dat een boel mensen minstens een paar weken geen sociaal leven hebben: deze managementgame torst de reputatie nogal verslavend te zijn. Maar we zitten toch in lockdown, dus who cares ?

Dat het trieste tijden zijn voor voetballiefhebbers. Corona zorgt voor lege stadions, zieke spelers en teruglopende (publieks)inkomsten. In de stadions van ‘Football Manager 2021’ valt daar niet veel van te merken. Daar zitten de tribunes lekker vol alsof er niks aan de hand is, en is er van Covid-besmettingen in de spelerskern geen sprake.

We voelen de pijn van ontwikkelaar Sports Interactive: maak maar eens een realistisch uitziende game, als je rekening moet houden met zaken als internationale lockdownmaatregelen die slag om slinger veranderen, een vaccin dat god weet wanneer beschikbaar wordt of spelers die al dan niet niet lange tijd gevolgen van de ziekte ondervinden.

Die nare realiteit gaat dus grotendeels onopgemerkt voorbij. In ‘Football Manager 2021' krijg je niet de echte voetbalwereld te zien. Maar wel: een geïdealiseerde versie van die echte wereld. Een wereld waarin we ziektes negeren, waar supporters nooit straalbezopen met elkaar op de vuist gaan, waar niemand iets over uw moeder roept, en waar je met Rupel Boom de Champions League kan winnen. En dat is prima zo.

Voor de rest bouwt ook deze nieuwe editie weer gewoon verder op de vorige. Dat betekent: alles draait om een ploeg kiezen, de juiste spelers vinden, jong talent opleiden en zoveel mogelijk matchen winnen. In de loop der jaren zijn er massa’s toeters en bellen toegevoegd aan dit concept, maar je ploeg naar succes leiden blijft de basis.

Opvallend sneller

Elke nieuwe editie voegt wel weer wat nieuwigheden toe, en dat is in deze niet anders. Zo krijgen fans van statistieken tijdens en na elke wedstrijd een analyse volgens het ‘expected goals’-model, waarmee je kan nagaan hoe goed of belabberd je team echt speelde, ook al zegt de eindscore misschien iets anders. Spelersmakelaars spelen, net zoals in het echt, een belangrijke rol. En in meetings met je scoutingteam kan je nu gezamenlijke doelen stellen en opvolgen.

Volledig scherm Expected Goals: voer voor statistiekenvreters. © Sports Interactive

Maar van alle innovaties zijn er twee die deze ‘Football Manager 2021’ écht leuker maken.

Ten eerste is de match engine veel beter dan vroeger. Dat was nodig. In vorige versies van de game namen spelers keer op keer dezelfde onnozele beslissingen tijdens een wedstrijd. Tijdens een aanval vrijstaande teamgenoten negeren om vanuit een onmogelijke positie de bal in het zijnet te trappen, of keihard de bal terugspelen op de keeper als er geen tegenstander in de buurt is: een scenario uit ‘F.C. De Kampioenen’ was soms niet ver weg. Nog zo’n klassieker waren de tergend langzame VAR-beslissingen die altijd op hetzelfde neerkwamen: penalty! Hoewel het nog altijd niet honderd procent lekker loopt, zien de wedstrijden er nu opvallend veel vloeiender en spannender uit. Eindelijk krijg je echt het gevoel dat je naar een wedstrijd zit te kijken: je ziet veel minder de onderliggende cijfertjes die acties van de spelers bepalen.

De tweede opvallende aanpassing: snelheid. Dat je voor ‘Football Manager’ nogal veel geduld moet hebben, is bekend. Maar de laadtijden van deze ‘FM21' zijn een pak sneller dan vroeger, zelfs als je (zoals wij in de betaversie) verschillende competities uit verschillende landen helemaal live speelt. Goed nieuws dus voor wie niet elk jaar de nieuwste en zwaarste game-pc in huis wil halen.

Volledig scherm Een hele riedel competities tegelijk spelen? Dat gaat opvallend vlotjes. © Sports Interactive

Maar. We moeten eens praten over de ‘menselijke interactie’ waar ‘Football Manager’ zo hoog over opgeeft. Die zou rijker en dieper dan ooit moeten zijn. Jammer genoeg suckt ze nog altijd. Teamdynamiek, gesprekken met spelers, interactie met de pers? Deze game doet het na jaren knutselen en optimaliseren nog altijd opvallend slecht.

Mogen wat ons betreft vandaag nog op de schop: de persconferenties en interviews waar je altijd dezelfde vragen krijgt - en altijd dezelfde antwoorden moet geven. De peptalk voor elke wedstrijd is in hetzelfde bedje ziek. Er zijn amper een handvol zinnen waaruit je kan kiezen, die telkens weer tot hetzelfde riedeltje spelersreacties leiden. En waar je in de matchen toch niks van merkt.

Die interactiemomenten zijn nu ‘uitgebreid’ (hoe verzinnen ze het: je kan nu onder meer met je armen wapperen als je een vraag krijgt, of op tafel slaan). Het resultaat is dat deze ‘menselijke factor’ vervelender dan ooit werd. Je kan deze interacties zoals alles in je game wel uitbesteden aan je staff, maar de vraag is dan natuurlijk of ze dan überhaupt nog zin hebben.

Volledig scherm O neen, alwéér zo'n stomvervelende persconferentie. © Sports Interactive

Besluit

Meer is niet altijd beter, dat had u intussen al begrepen. Daarvoor wordt er ook in deze editie veel te veel gepalaverd tussen de wedstrijden door.

Maar het voetbal zelf, dat is in deze ‘Football Manager’ vlotter en natuurlijker dan ooit. Wat betreft snelheid en wedstrijdbeleving heeft Sports Interactive een Grote Sprong Voorwaarts gemaakt. En dat maakt dit spel tot een heerlijke timewaster, minstens tot we weer echt naar het stadion kunnen.

Football Manager is uit voor pc. Meer info.

Volledig scherm Eindelijk lopen de wedstrijden min of meer zoals je zou verwachten. © Sports Interactive