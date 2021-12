Flink wat vrouwen spelen first-person shooters

Met de release van ‘Halo Infinite’, en na eerdere lanceringen van 'Call of Duty: Vanguard’ en 'Battlefield 2042', is de nieuwe clash der first-person shooters een feit. Het is een videogamegenre dat traditioneel een eerder mannelijk imago heeft. Maar dat plaatje klopt niet helemaal, zegt marktonderzoeksbureau Newzoo.

Natuurlijk zijn gamers die first-person shooters spelen overwegend mannen: de schietactie en de exploderende decors halen iedere keer weer het kleine jongetje in hen boven. Maar vrouwelijke spelers zijn allesbehalve een kleine minderheid. Ongeveer een derde van alle spelers die tijdens de eerste zes maanden van dit jaar onledig hielden met een ‘Call of Duty’-, ‘Battlefield’- of ‘Halo’-game (dus voor de release van de drie nieuwe titels uit die respectievelijke franchises) is vrouwelijk, zegt het in videogames gespecialiseerde marktstudiebureau Newzoo.

Bij ‘Call of Duty’, volgens hetzelfde onderzoek veruit de bekendste en vaakst gespeelde shooterreeks, is dat 31 procent. Bij ‘Battlefield’, dat een iets meer hardcore-profiel heeft, ligt het met 28 procent op het laagste punt. En het populairste bij vrouwelijke spelers is de ‘Halo’-reeks, met 33 procent.

De verklaring voor dat laatste kan liggen bij een andere ontdekking in het onderzoek: ‘Halo’ heeft de meest eenduidige spelmechanieken. In ‘Call of Duty’- en ‘Battlefield’-games hangt er veel meer af van hoe spelers het wapentuig dat ze tot hun beschikking hebben – hun zogeheten loadout – bijwerken en upgraden. Ook is ‘Halo’ minder groezelig dan de meestal op oorlogsrealisme mikkende twee concurrenten.

Volledig scherm De belangrijkste bevindingen in een grafiek. © Newzoo

In het algemeen blijft ‘Call of Duty’ wel de koning der first-person shooters. Van de 8.000 gamers die Newzoo ondervroeg had maar liefst 33 procent enkel een ‘Call of Duty’-game op zijn console staan. Zij die zwoeren bij ‘Battlefield’ of ‘Halo’ blijven beperkt tot respectievelijk 8 en 9 procent. Wel 21 procent heeft in die periode van zes maanden een game van alle drie de franchises gespeeld.