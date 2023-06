Final Fantasy XVI' is niet spel dat we verwachtten, wel dat we nodig hadden

gamereviewDe nieuwste ‘Final Fantasy’, die vandaag verschijnt, is een heel ander spel dan zijn voorgangers. Dat is niet ongewoon natuurlijk, want enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, is elke ‘Final Fantasy’ een op zichzelf staand verhaal met z’n eigen variatie op de gekende gameplayformule. Maar nummertje 16 is écht anders.

Weg zijn de turn-based gevechten, gedaan is het met een troep avonturiers die samen vrolijk op avontuur gaan. In dit meest recente deel werden die vast ingrediënten uit het recept gehaald, met als resultaat een spel dat op het eerste gezicht meer gemeen heeft met actiekrakers als ‘God of War’ en ‘Devil May Cry’ dan met traditionele Japanse rollenspellen. Niet wat we verwachtten dus, maar eigenlijk wel wat we nodig hadden.

Bloed en krachttermen

Er is de voorbije maanden al heel wat info gelost over de meest recente telg uit de meest succesvolle Square Enix-familie. Zo wisten we al dat dit een meer ‘volwassen’ ‘Final Fantasy’ zou worden in vergelijking met de vorige delen. En zodra je het spel opstart, besef je dat dat alvast niet gelogen is. In de eerste minuten vliegen de emmers bloed en de krachttermen je al meteen om de oren, niet direct wat we van de reeks gewend zijn. Maar meteen wordt ook duidelijk dat er nog steeds elementen aanwezig zijn die trouwe fans van de serie wél goed kennen.

Zo opent het spel met een wervelende actiescène waarin je de Phoenix bestuurt die in een intens gevecht verwikkeld is met Ifrit, twee namen die al meteen belletjes doen rinkelen. Ook later passeren er regelmatig aangepaste versies van oude bekende termen en personages de revue als aanknopingspunten met de vertrouwde reeks. Maar kijk, ondanks de doodserieuze toon duiken er zowaar schattige Moogles op om de sfeer toch nog een beetje te verlichten!

Kinderen niet toegelaten

Die toon dus, een van de twee grootste veranderingen voor ‘Final Fantasy’. Dit deel is de eerste keer dat een game uit de franchise het label 18+ heeft gekregen, en zoals al gezegd: dat is niet onverdiend. Van bij het begin word je ondergedompeld in de Middeleeuwse fantasiewereld Valisthea die meer aan ‘Game of Thrones’ doet denken dan aan de kleurrijke settings van weleer. Het verhaal gooit je meteen een hoop politieke intriges naar het hoofd waar je aanvankelijk geen touw aan kan vastknopen, maar die gaandeweg opgehelderd worden.

Hoofdpersonage is de onfortuinlijk genaamde Clive, die door een al even onfortuinlijke samenloop van omstandigheden tegen wil en dank in een oorlog belandt tussen de verschillende naties die allemaal uit zijn op de controle over de zogenaamde Mothercrystals. Wie een beetje bekend is met ‘Final Fantasy’, of Japanse RPG’s in het algemeen, moeten we ongetwijfeld niet vertellen dat dit een behoorlijk klassieke opzet is die echter met de nodige flair in dramatische dialogen en filmpjes uit de doeken wordt gedaan. En die filmpjes zijn, zeker in het begin van het spel, veelvuldig aanwezig. Voorzie tijdens de eerste uren maar een emmer popcorn, want je zal bijna meer tijd besteden aan kijken dan aan daadwerkelijk spelen.

Snelheid plus tactiek

Maar eens je met Clive aan de slag kan, merk je meteen de tweede grote verandering: het gevechtssysteem. We maakten al de vergelijking met ‘Devil May Cry’ en dat is geen toeval: niemand minder dan Ryota Suzuki, de hoofdontwerper van ‘Devil May Cry 5’, is hier de man achter de gevechten. Dat betekent dus snelle combo’s, indrukwekkende moves en chaotische, schermvullende effecten. ‘’Final Fantasy XV’ ging al meer deze richting uit, maar in deel zestien wordt resoluut de actiekaart getrokken.

De snelheid van gevechten betekent echter niet dat er geen tactiek meer bij komt kijken. Clive beschikt aanvankelijk over een beperkt arsenaal magische spreuken, dat al gauw wordt uitgebreid. De juiste aanval inzetten tegen de meest kwetsbare vijanden is evenzeer de sleutel tot succes als wild in het rond hakken. Af en toe krijg je daarbij de hulp van een of meerdere compagnons, maar in tegenstelling tot de vorige games, heb je enkel de controle over Clive zelf. Ook upgrades, nieuwe uitrusting en dergelijke zijn enkel beschikbaar voor je hoofdpersonage.

Audiovisueel pareltje

Wie ‘Final Fantasy’ zegt, zegt meteen ook indrukwekkende graphics en audio. Met elke titel slaagde Square Enix erin om audiovisuele pareltjes uit je console te persen, en dat is hier niet anders. De wereld van Valisthea ziet er fenomenaal uit, en voelt aan als een plaats waar echt geleefd wordt onder de constante dreiging van oorlog. Nog indrukwekkender wordt het wanneer de gigantische Eikons, de XVI-versie van de onvermijdelijke summons, ten tonele verschijnen. ‘Fantasy Godzilla op speed en LSD tegelijk’ is nog de beste manier om het te omschrijven. Dit alles wordt ondersteund door alweer een gepast epische soundtrack en uitstekende stemacteurs, waaronder Ralph Ineson die door zijn herkenbare stemgeluid de link met ‘Game of Thrones’ nog extra versterkt.

Is er dan niets negatiefs te zeggen over ‘’Final Fantasy XVI’? Toch wel, niets is per slot van rekening perfect. Zo zijn de sidequests, zeker in het begin, nogal povertjes. Vaak komt het neer op ‘ga naar locatie X die gemakkelijkheidshalve tien meter verderop ligt, versla het handjevol monsters daar, krijg beloning’. Niet meteen opwindend dus, al diepen zelfs deze bijkomende taakjes de wereld ook wat meer uit omdat er wel steeds een klein verhaaltje aan vasthangt.

Ook over de wereldkaart valt er te discussiëren. In tegenstelling tot de meeste ‘Final Fantasy’s verplaats je jezelf niet van de ene naar de volgende locatie via een interactieve zogenaamde overworld. Hier krijg je wanneer het tijd is om naar andere oorden te verkassen een statische kaart te zien waarop je kan selecteren waarnaar je wil gaan. Dat is een snellere reismethode uiteraard, maar het komt de charme en de inleving helaas niet ten goede. Maar dat zijn gelukkig maar kleine smetjes op het blazoen van een topgame.

Besluit

‘Final Fantasy’ gaat ondertussen al 36 jaar mee, en is daardoor een van de langstlopende videogamereeksen ooit. Tijdens die bijna vier decennia verschenen er af en toe weliswaar games en spin-offs die de oorspronkelijke formule hier en daar wel op de proef stelden, maar we hebben tot nu moeten wachten op een titel die als een échte vernieuwing aanvoelt.

Er werd lang naar uitgekeken en de aangekondigde nieuwigheden deden her en der wat wenkbrauwen fronsen, maar wees gerust: dit is op en top ‘Final Fantasy’, helemaal klaar voor een nieuwe generatie zonder zichzelf te verloochenen of de gevestigde elementen uit het oog te verliezen. Een aanrader voor zowel de fans van het eerste uur, iedereen die nog nooit een ‘Final Fantasy’ gespeeld heeft, als wie afgeschrikt werd door het misschien ontoegankelijke genre van Japanse RPG’s.

