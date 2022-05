Filmische charme van samoeraigame ‘Trek to Yomi’ raakt snel uitgewerkt

gamereviewVideogame ‘Trek to Yomi’ weet flink te verbluffen met zijn aparte visuele stijl, die hij ontleent aan oude samoeraifilms van cultregisseur Akira Kurosawa. Maar na een halfuur spelen zitten de enige verrassingen die je mag verwachten nog in de camerastandpunten waaruit telkens dezelfde, repetitieve actie wordt getoond.

Tussen de neerdwarrelende sintels van brandende dorpen, in de malse maar gutsende moessonregen en te midden van het gejammer van stervende boeren staat Hiroki kloek, zijn katanazwaard hoog geheven, klaar om door het lijf te ploegen van de bandieten die een gesel zijn voor het land waarin hij opgroeide. De tegenstanders die je in ‘Trek to Yomi’ moet fileren, leiden je tot een beestachtige vijand waarmee je spelerpersonage, een weeskind dat opgroeide tot samoeraikrijger, meerdere eitjes te pellen heeft. En de weg naar hem toe is lang, bruut en bloederig.

Kurosawa achterna

Het verhaal van deze tot de verbeelding sprekende 2D-actiegame is een eenvoudige wraakvertelling, maar ook dat is consistent met het bronmateriaal waarop de game zijn opmerkelijkste component heeft gebaseerd: oude samoeraifilms van de Japanse cinemagrootmeester Akira Kurosawa.

Speel tien minuten ‘Trek to Yomi’, en zoek vervolgens ‘Seven Samurai’, ‘Yojimbo’ of ‘Rashomon’ op YouTube op, en je ontdekt niet alleen waar maker Leonard Menchiari zijn visuele mosterd heeft gehaald, maar ook dat hij héél goed heeft opgelet: de taferelen die je doorkruist in de game lijken in kleur, compositie, detail en cadrage helemaal op beelden uit de films van die cineast, en die effecten worden nog eens versterkt met de oneffenheden en flikkeringen in de pellicule die Menchiari mee simuleerde.

Volledig scherm Zelfs in zijn cadrage lijkt 'Trek to Yomi' op een Kurosawa-film. © Devolver Digital

Veel van hetzelfde

Maar denk die fonkelende presentatie weg en ‘Trek to Yomi’ is gewoon een moderne uitvoering van een doodeenvoudige zijscrollende actiegame als ‘Kung Fu Master’ (1984), met één min of meer modern element: je zwaardbewegingen volgen, zoals moderne actiegameplay met zwaarden dat wat voorschrijft, min of meer de bewegingen van het menselijk lichaam. Een lichte aanval kan, afhankelijk van de richting waarin je je rechter duimstick houdt, een steekbeweging of een houw naar boven of onderen zijn.

Volledig scherm Veel van het decor bestaat uit brandende dorpen. © Devolver Digital

Maar dat, plus een vederlicht progressiesysteem, is het dan ook zo’n beetje, en zo moet je het vervolgens vijf tot zes uur zien vol te houden. Het is ontzettend ouderwetse gameplay. Niet ‘ouderwets’ als in ‘lekker ouderwets’, zoals de presentatie van de game. Maar ‘ouderwets’ als in ‘oubollig’.

Volledig scherm Het doet je bijna zin krijgen om die oude samoeraifilms daadwerkelijk te gaan bekijken. © Devolver Digital

Niet te diep kijken

‘Trek to Yomi’ levert in die presentatie wel wat visuele verrassingen die je het doen volhouden, maar na verloop van tijd ga je ook meer en meer doorheen die knappe verpakking kijken. En dan ontdek je dat ook de graphics op zich weinig soeps zijn: de personages waarop de camera inzoomt hebben bijvoorbeeld die gedrogeerde blik van 3D-modellen uit het PlayStation 2-tijdperk.

Volledig scherm Sommige confrontaties zijn pittig, maar je hebt een vergevingsgezind systeem van 'checkpoints' aan je kant. © Devolver Digital

We vreesden er al wat voor toen we begin dit jaar het eerste uur van de game te spelen kregen, maar onze vrees bleef waarheid toen we doorspeelden in onze reviewversie: ‘Trek to Yomi’ is een game die je moet aanvatten voor zijn visuele experiment. Maar waarmee je ook gewoon moet ophouden wanneer je geen zin meer hebt: er komt nauwelijks méér op je af dan wat je al gezien hebt.

