‘FIFA 23' vernieuwt weinig: is iconische voetbalserie klaar voor pensioen?

Een nieuw voetbalseizoen, een nieuwe ‘FIFA’-game. Het is traditie, en tradities schuwen vernieuwing. Dat geldt ook inhoudelijk voor de bekende voetbalreeks. ‘FIFA 23' is in veel opzichten best een prima voetbalspel, maar dat komt vooral doordat ‘FIFA 22' dat ook al was.

Hoewel ‘FIFA 23' in elk spelonderdeel wel dingen toevoegt en verandert, heb je tijdens het spelen niet het gevoel dat je met een totaal nieuw spel hebt te maken. ‘FIFA 23' bevat wel meer animaties dan ooit, wat in theorie zou moeten leiden tot een geloofwaardiger ogende voetbalgame.

Motioncapture

De FIFA-studio heeft twee complete wedstrijden opgenomen via motioncapture, waaronder een wedstrijd tussen twee vrouwenteams. Zo hebben de vrouwelijke spelers in het spel eigen animaties. Die opgenomen animaties vormen de basis geweest voor nog een dosis andere bewegingen die door machinelearning zijn ontstaan.

De voetballer maken inderdaad geloofwaardige bewegingen. Vooral de manier waarop ze reageren op de impact die ze op elkaar hebben, ziet er bij vlagen heel goed uit. Spelers hangen in duels tegen elkaar aan en gebruiken hun handen tot op zekere hoogte. Dat is precies zoals je het in het echt ook ziet.

Spijtig genoeg je af en toe ook figuurtjes ‘verspringen’, of maken spelers rare bewegingen omdat de game bepaalde spelsituaties niet goed lijkt te begrijpen. Daarnaast zie je te vaak onrealistisch spectaculaire dingen gebeuren. De gezichten lijken trouwens beter op de echte voetballers, en de stadions, het gras en het publiek ogen allemaal wat realistischer.

Dribbelen

Snufjes als ‘technical dribbling’ (een ietwat andere manier van dribbelen) en AcceleRATE (de manier waarop een speler sprint) zijn geslaagde nieuwigheidjes. Het dribbelen voelt best wel goed aan, maar soms lijkt de responsiviteit het wat te laten afweten.

Een hulpmiddel of tip is daarbij om de competitieve schakelaar in de instellingen voor je controller om te zetten. Dit is een schakelaar die de besturing in één keer zo instelt zoals dat verplicht is in competitieve spelmodi en esports. Dit schakelt meteen alle hulpmiddelen uit en zorgt op die manier voor de meest pure spelervaring.

AI

Het verdedigende niveau van de AI is flink toegenomen. Computergestuurde spelers lopen een stuk beter met hun man mee en zijn ook beter in het ‘lezen’ van passlijnen, zodat het rondspelen van de bal wat minder makkelijk is dan voorheen. Uitzondering hierop is de steekpass door de lucht, waarmee je zeker centrale verdedigers te makkelijk kunt verrassen. Dat blijft een aandachtspuntje, maar het geheel is in elk geval een stuk meer solide dan vorig jaar.

Dat geldt helaas niet voor de keepers, die soms echte vliegenvangers blijken. Het nieuwe ‘powershot’-snufje maakt het hen bovendien ook lastig, want hiermee kan je extra hard schieten. Onder meer hierdoor wordt in de game wel onrealistisch vaak gescoord. Penalty’s zijn vereenvoudigd, en de vrije trappen bieden nu meer voldoening. Al bij al zijn die vernieuwingen vooral tof omdat de bestaande basis al solide is, en niet door wat ‘FIFA 23' eraan toevoegt.

Modi

De Career Mode of het opbouwen van een team in FIFA Ultimate Team (FUT) verschillen niet zo fel van voorgaande games. Er valt in FUT wel veel te doen en veel te verdienen. Nieuw is bijvoorbeeld FUT Moments, korte gameplayfragmenten waarin je een specifiek doel meekrijgt. Bereik je dat doel, dan verdien je een ster en die sterren kun je inwisselen voor beloningen, zoals exclusieve pakjes.

Sommige uitdagingen in FUT Moments zijn een tikkeltje saai, maar andere zijn heel leuk, zoals momenten die gebaseerd zijn op gebeurtenissen in de carrière van Kylian Mbappé. Online tegen anderen spelen gaat natuurlijk ook. Spijtig genoeg zit FUT wel vol kleine saaie taakjes, zoals het een voor een openen van beloningen.

Volta & Pro Clubs

In ‘FIFA 23' zijn de spelmodi FIFA Volta en Pro Clubs min of meer samengevoegd. Dat heeft alles te maken met je avatar, want alles wat je in Pro Clubs en in Volta doet, draagt bij aan een algemeen ervaringsniveau en dus aan je progressie.

Door lekker op de pleintjes en zaaltjes van Volta te spelen, kun je de speler waar je later elf tegen elf mee gaat spelen dus beter maken, en dat is best leuk bedacht. Zelfs de arcade-minigames in Volta leveren ervaringspunten en dus progressie op. Dat is voor Volta wel een uitkomst, want we misten in voorgaande jaren een duidelijk doel waarom je steeds maar weer meer potjes zou willen spelen. Voor gamers die veel Pro Clubs spelen is die reden er nu.

Besluit

‘FIFA 23' is dus in veel opzichten een prima voetbalspel, maar het voelt niet totaal nieuw aan. Dat laatste is misschien wel de hoofdgedachte die we hebben bij de game: vermakelijk, spectaculair, maar op heel veel manieren niet echt realistisch. Daarmee past de game prima in het laatste rijtje games in deze langlopende serie, waarvan de absolute hoogdagen gevoelsmatig al een tijdje achter ons liggen.

