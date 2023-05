Fascinerende ‘Live a Live’ is niet te missen game voor iedereen die ook maar beetje interesse heeft in rollenspelgenre

Maar omdat we toch graag positief willen blijven over onze hobby: we zijn toch wel mooi van regiocodering verlost! Gedaan met louche hulpstukken in je console proppen in de hoop games aan de praat te krijgen die niet in Europa werden uitgebracht. En als het al werkte, kon je eigenlijk nog maar alleen met Amerikaanse exemplaren aan de slag want een Japans spel in het 8- of 16-bit tijdperk had omzeggens nooit Engelse taalopties.

Select clubje

Een van die titels die nooit uit Japan was weggeraakt en die in onze contreien dus maar door een zeer select clubje importgamers gespeeld werd, was ‘Live A Live’. Uitgebracht in 1994, is het op het eerste zicht een van de zovele RPG’s van het toenmalige Square op de Super Nintendo. Want hoewel er geen ‘Final Fantasy’ of ‘Mana’ in de titel staat, is de grafische stijl meteen herkenbaar.

Volledig scherm © Square Enix

En toch wijkt ‘Live A Live’ af van de vertrouwde succesformule die van Square dé RPG-ontwikkelaar heeft gemaakt. Genoeg zelfs om destijds in vergelijking met de bekende franchises als een verkoopsflop te worden beschouwd. Maar zoals dat gaat met veel media groeide het onorthodoxe rollenspel gestaag uit tot een cultklassieker die onlangs in een volledig geüpdatete versie werd uitgebracht voor de Switch en nu ook op de PlayStation-consoles verkrijgbaar is. Volledig speelbaar in het Engels, zonder louche hulpstukken.

Volledig scherm © Square Enix

Buitenbeentje

De atypische toon wordt al meteen bij het opstarten gezet. In tegenstelling tot wat ook vandaag nog typisch is voor een JRPG, word je niet meteen in de schoenen van één held tegen wil en dank geduwd, maar krijg je de keuze tussen zeven personages met elk hun eigen verhaal in uiteenlopende tijdsperiodes. Zo is er prehistorische Pogo die verbannen is uit zijn stam, cowboy Sundown Kid die het opneemt tegen een bandietenbende, de Middeleeuwse ridder Oersted die op een queeste gaat om de ontvoerde prinses te redden en de robot Cube die in de verre toekomst monsters bevecht op een ruimteschip.

Volledig scherm © Square Enix

Variatie te over dus. Uiteraard komen alle plotlijnen samen naar het einde toe, maar elk van de verschillende delen is uniek genoeg, met vaak uitstapjes naar totaal andere genres, om van de som een verfrissend geheel te maken.

Volledig scherm © Square Enix

Oog- en oorstrelend

Grafisch biedt ‘Live A Live’ alles wat je van een remake van een bijna 30 jaar oud spel verwacht: oogstrelende 2D-personages die je door kleurrijke 3D-achtergronden loodst. Het ziet er tegelijkertijd zowel oud en vertrouwd als modern en tijdloos uit.

Volledig scherm © Square Enix

Ook muzikaal is er niets aan te merken. De soundtrack van Yoko Shimomura, die later onder andere ook ‘Kingdom Hearts’ van muziek zou voorzien, sluit perfect aan bij de verschillende settings en klinkt in deze opgepoetste versie beter dan ooit. Daarenboven bevat deze remake ook voor het eerst stemmenwerk en kan je zelfs kiezen voor Japans of Engels gesproken teksten.

Volledig scherm © Square Enix

Verademing

De remake van ‘Live A Live’ is een fascinerende ervaring, die zelfs na drie decennia nog steeds als een verademing aanvoelt in een genre dat over het algemeen maar weinig afwijkt van vaste stereotypes. De verhaalstructuur met zeven unieke hoofdpersonages verspreid over duizenden jaren zorgt ervoor dat je nooit uitgekeken raakt op de omgevingen en de uiteindelijke plottwist die alles samenbrengt is nog steeds een van de betere in het genre. Een niet te missen game dus voor iedereen die ook maar een beetje interesse heeft in het rollenspelgenre.

Volledig scherm © Square Enix

