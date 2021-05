‘Far Cry 6’ wordt een broeierige doe-het-zelf-guerrillastrijd

In iédere Far Cry-game voer je een guerrilla-oorlog. Dat is gewoon de kern van de reeks. Of je nu streed tegen een immoreel bedrijf op een eiland in de Stille Zuidzee (2004), een Centraal-Afrikaanse militie (2008), een onprettig gestoorde piratenleider op een atol in de Indische Oceaan (2012), de despoot van een Himalayastaatje (2014), en een sekteleider in een godvergeten hillbilly-uithoek van de Amerikaanse staat Montana (2018): de strijd in Far Cry was in essentie altijd dezelfde.

Regio per regio heroverde je de landkaart op het regime door, met veel blatende machinegeweren, bolwerken in te nemen. Je reisde kilometers aan een stuk naar de volgende brok actie, onderweg vaak in gewapende schermutselingen belandend met vijandige strijders. Op cruciale momenten in het verhaal vocht je vervolgens tegen luitenanten van de leider. Tot je, in een explosieve finale, het booswicht zelf moest neerleggen.

Volledig scherm Hoofdpersonage Dani Rojas wanneer je een vrouwelijke protagonist kiest. © Ubisoft

Echte guerrillastrijd

Far Cry 6 is daarin niet anders. Alleen wordt de strijd die je in deze aanstaande nieuwe aflevering zult voeren eindelijk bij naam genoemd. “We wilden in deze aflevering heel specifiek de guerrillafantasie naar de speler brengen”, zegt Navid Khavari, narrative director van de game.

De game brengt je daarvoor naar de moderne bakermat van de guerrillastrijd: een Caraïbisch eiland. Dat heet Yara, maar je merkt meteen aan de muziek, de kleurrijke kunst en andere culturele aanwijzingen dat het model staat voor Cuba. Het land loopt al vijftig jaar gebukt onder een handelsembargo, waardoor de inwoners het hebben moeten doen met de middelen die ze al hadden, en dictator Anton Castillo (vertolkt door Giancarlo Esposito, beter bekend als drugbaas Gus Fring uit de tv-reeks Breaking Bad) het volk onder de knoet houdt, zogezegd voor hun eigen goed.

Volledig scherm De mannelijke variant. © Ubisoft

Complexe motivaties

Ook je hoofdpersonage, Dani Rojas, is een inwoner van Yara, die de wapens opneemt tegen die despoot. Net als in Far Cry 5 kun je kiezen tussen een mannelijk of een vrouwelijk hoofdpersonage. Dat wordt bijgestaan door Juan Cortez, een mentorfiguur die al eerdere revolutionaire watertjes heeft doorzwommen.

“Met Anton krijg je een vijand met een diep, persoonlijk idee van hoe het land er moet uitzien, en de manier waarop hij dat voor elkaar wil krijgen is uiterst verknipt”, zegt Khavari. “Maar zijn motivatie begrijpen, en zijn connectie met zijn zoon Diego, wordt van vitaal belang. Alle personages in Far Cry 6 hebben overigens heel complexe motivaties om te doen wat ze doen. Iedere guerrillastrijder heeft zijn eigen redenen om te vechten. Een revolutie is iets heel complex. Die motivaties begrijpen was ook een belangrijk onderdeel van onze research. We keken vooral naar Cuba in de jaren 50 en vroege jaren 60, en reisden daarom naar het land om er onder meer met voormalige guerrillastrijders te praten, vaak tot een gat in de nacht.”

Volledig scherm Despoot Juan Castillo. © Ubisoft

Hulp uit de wereld

De actie in Far Cry 6 spreidt zich opnieuw over een groot oppervlak uit, in een open wereld waarin je de sequentie van gebeurtenissen zelf kunt kiezen, lokale fauna (zoals krokodillen) onverwachts roet in het eten kan gooien, en je die lokale fauna (zoals een krokodil) ook kunt trainen als medestrijder. “Alleen zul je overal een guerrillathema tegenkomen”, zegt Ben Hall, world director van de game. “Je herovert de wereld bijvoorbeeld checkpoint per checkpoint, want dat is de manier waarop dictatoriale regimes de teugels strak houden. Natuurlijk zijn er bases en geschutskoepels om in te nemen of te vernielen. Maar je krijgt ook hulp uit de spelwereld. Er worden guerrillapaden door de wildernis getrokken om te vluchten, en er zijn overal kleine guerrillabendes.”

Volledig scherm Diego Castillo, de zoon van de dictator. © Ubisoft

MacGyver die shit

Er zitten bijna vijftig verschillende militaire wapens in Far Cry 6, los nog van de speciale wapens die je guerrillamentor Juan Cortez voor je maakt. Die houden steek met de zogeheten Resolver-filosofie (spreek uit: Resolvèr) die ook in het echt op Cuba heerst. Ooit al gemerkt hoe op Cuba nog altijd auto’s uit de jaren 1950 rondrijden, die overal ter wereld op de schroothoop zijn beland? Dat komt omdat de Cubanen door de decennialange handelsbarrière heel ingenieus zijn geworden in het in leven houden van hun bestaande apparatuur. Hetzelfde geldt voor de Yaranen in Far Cry 6, en dat zul je aan een paar dingen merken. Zoals een draagbaar stalinorgel van vuurpijlen, of een machinegeweer met een cd-speler erin.

“Die Resolver-filosofie was natuurlijk ideaal om in de gameplay in te bakken”, zegt game director Alex Letendre. “Daar vingen we twee vliegen in één klap mee: het levert prettig gestoorde wapens op, én het houdt steek met de realiteit.”

Volledig scherm Juan Cortez, guerrilla-veteraan en mentor van je hoofdpersonage. © Ubisoft