Fan van Vikings? Educatieve game ‘Discovery Tour: Viking Age’ teleporteert je hun wereld in

“Spelers kunnen het Vikingtijdperk ontdekken en zo meer te weten komen over de geschiedenis en tradities van die tijd”, laat Ubisoft weten. De makers beloven 150 historische hoogtepunten van de echte geschiedenis, met als onderwerpen oorlog & politiek, het dagelijkse leven, religie & magie, mythes & legendes, wetenschap, wetten, kunst & cultuur en handel & economie. “Discovery Tour: Viking Age is ontworpen in nauwe samenwerking met historici, archeologen en verschillende musea”, klinkt het. “Dit alles vormt een interactieve, meeslepende leerervaring, zonder conflicten of tijdsdruk, in een reconstructie van Noorwegen en Engeland in de negende eeuw. “