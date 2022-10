‘Fallout’, de games die pas na de ‘Game Over’ beginnen

VideogamesIn de meeste videogames is de speler een held die een doemscenario, zoals een bom die de wereld vernietigt, kan afwenden. Maar in de ‘Fallout’-reeks, die vandaag 25 kaarsjes uitblaast, is die apocalyps al gebeurd.

In de ‘Fallout’-games is de speler voor de verandering eens niet de held die de wereld moet redden: hij is een alledaags mans- of vrouwspersoon, die een persoonlijke queeste doormaakt in een wereld die al naar de botten is. Dat is altijd de kracht geweest van deze role playing game-reeks, die een beetje doet denken aan postapocalyptische films uit het begin van de jaren 80, zoals ‘The Day After’, ‘Mad Max 2’, ‘Wargames’ en ‘Red Dawn’.

‘Fallout 76’, waarin je met maximaal 24 andere overlevenden tegelijk de wereld-na-de-bom kunt doorkruisen, is de recentste editie van de reeks, die vandaag haar vijfentwintigste verjaardag viert. De eerste aflevering dateert dus alweer van 1997, in een periode waarin makers van role playing games hun genre wat breder probeerden te trekken. Het was een game waarin de speler nu eens géén mens, elf of dwerg moest spelen, maar een doodgewone sterveling die zijn veilige thuishonk moest verlaten, de veilige ondergrondse atoomschuilkelder Vault 13, en de woestenij na een allesverwoestende atoomoorlog in moest trekken.

Volledig scherm Bij de formidabelste vijanden horen onder meer de 'Supermutants'. © Bethesda

Meteen een vervolg

Een jaar na ‘Fallout’ kwam het vervolg. En dat was, om verscheidene redenen, een heel ander beestje. Het feit dat de makers zich niet meer moesten bezighouden met de technologie resulteerde in een veel grotere en rijkere game: er waren dubbel zoveel locaties, de AI was beter, je kon beter overweg met je inventaris van voorwerpen, en de dialogen waren meer op snee.

Het verhaal van ‘Fallout 2’ speelt zich tachtig jaar na dat van de eerste af, en begint niét in een van de ondergrondse Vaults waarin Amerikanen moesten zien te overleven na de kernoorlog met China, die de hele natie deed verbrokkelen. In plaats daarvan ben je een nazaat van de Vault Dweller uit de eerste, en moet je deze keer het dorpje dat die had gesticht na zijn ballingschap aan het einde van die game - een plaatsje dat Oroyo heet, en zich ergens in de huidige staat Oregon moet bevinden - van een gewisse uitsterving zien te behoeden. Je moet daarvoor op zoek naar een Garden of Eden Construction Kit (G.E.C.K.), een pre-kernoorlog-technologie die bezoedelde grond weer vruchtbaar moet maken.

Wie ‘Fallout 2’ destijds speelde, herinnert zich vast nog hoe krankzinnig moeilijk de game was, zelfs vanaf de allereerste sequenties, en hoe de climactische strijd tegen voormalige Secret Service-agent Frank Horrigan tegen het onmogelijke aanschurkte als je je personage niet voldoende had uitgerust. Maar de regels waren nooit unfair.

Volledig scherm Je kunt de 'Fallout'-games tactisch spelen: met voldoende actiepunten kun je de gameplay vertragen, en specifieke ledematen van je tegenstander viseren in je aanval. © Bethesda

Volledig scherm Je Pip-Boy brengt het achterliggende cijfersysteem naar de 'fysieke' wereld van de games. © Bethesda

Atmosfeer neergezet

Die eerste ‘Fallout’-games zetten een atmosfeer en iconografie neer die pas bij een veel breder publiek bekend werd met de reboot, ‘Fallout 3’, een vol decennium later. Die had een veel hedendaagsere look: hij was in 3D, terwijl de twee voorgangers zich nog in een isometrische spelwereld afspeelden (waarin je alle actie vanuit vogelperspectief zag).

Maar de vorm van de supermutanten, Ghouls, Raiders en andere sujets die de woestenij bevolken, de Pip-Boy, Nuka-Cola, de kostumering (de blauwe overalls die de Vault-bewoners droegen), tot zelfs de muziek (de game begon met ‘Maybe’ van The Ink Spots, een deuntje uit de jaren 40): als ze je bekend voorkomen, is dat mogelijk door ‘Fallout 3’ en opvolgers ‘Fallout: New Vegas’ (2010), ‘Fallout 4’ (2015) en ‘Fallout 76’ (2018). Maar hun visuele toon werd in 1997 al gezet.

Die ‘moderne’ afleveringen waren ook de ware commerciële successen: ze zetten elk een gemiddelde van 12 miljoen verkochte exemplaren neer, terwijl de twee eerste games ‘slechts’ enkele honderdduizenden stuks verkochten. Vooral de postapocalyptische wereld lokte heel wat spelers naar de reeks die het voorheen niet zoveel hadden met role playing games.

“’De wereld is naar de botten, wat nu?’ is een thema dat het al decennia erg goed doet”, vertelde Pete Hines, marketingdirecteur bij uitgeeflabel Bethesda, ons ooit over de ‘Fallout’-games. “‘Fallout’ heeft ook zijn eigen, unieke aanpak daarin. En het lijkt een bredere appeal te hebben in games dan de klassieke fantasysetting: mensen die niet noodzakelijk geïnteresseerd zijn in rpg’s kunnen er wel door worden geprikkeld, want het heeft vuurwapens en andere contemporaine elementen.”

Volledig scherm Na de atoomoorlog liet het in overdrive draaiende Amerikaanse militair-industriële complex ook heel wat dwalende robots achter. (Beeld uit 'Fallout: New Vegas'). © Bethesda

Volledig scherm De games (hier 'Fallout 4') zitten vol verlopen 'Americana'. © Bethesda

Tactiek en schieten

‘Fallout’ schittert ook door zijn uitstekende tactische aanpak, en het solide systeem van cijfers en variabelen erachter. De makers noemden hun systeem S.P.E.C.I.A.L., gebaseerd op de elementen Strength (kracht), Perception (dingen in je omgeving opmerken), Endurance (volharding), Charisma, Intelligence, Agility (beweeglijkheid in het gevecht) en Luck. Welke van die elementen belangrijk waren voor jou, als speler, mocht je gewoon zelf kiezen.

Een belangrijk verschil tussen de twee eerste ‘Fallout’-games en de 3D-titels is dat er in die laatste meer wordt geschoten. De meeste rpg’s hebben wel van die zogeheten ‘ranged’ aanvallen, maar door de mechanieken van een first person shooter te hanteren spoorden de ‘Fallout’-games sinds deel 3 ook weer heel wat breder.

“De shootermechaniek maakt dat de kernervaring van de game, de centrale combat, aanvoelt als een uitstekende first person shooter”, zei Hines. “Je loopt rond, raapt wapens op, en vergelijkt hun impact: wat dat betreft zal er weinig verschil zijn met een doodgewone schietgame. Hoe meer we dat element kunnen doen aanvoelen als een ervaring waarmee de meeste spelers wel in zekere mate bekend zijn, hoe minder moeilijk de opgave zal zijn om de dieper liggende mechanieken te exploreren. Ze hoeven zich in allereerste instantie niet te veel aan te trekken van bijvoorbeeld het S.P.E.C.I.A.L.-systeem, dat een deel van de rpg-elementen herbergt. Maar die dingen zijn er wel, en kunnen op eigen tempo worden ontrafeld en geleerd terwijl de speler al in de ervaring zit.”

Volledig scherm Je hoofdpersonage in actie in 'Fallout 4'. © Bethesda

Volledig scherm In 'Fallout 76', de voorlopig laatste game uit de reeks, wordt een streek uit de Amerikaanse staat West Virginia aangedaan. © Bethesda