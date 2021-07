F1 2021: een klassieker die ieder jaar nog beter wordt

gamesDe zomervakantie is stilaan onze vaste afspraak met de officiële F1-game van Codemasters. Uit ervaring weten we dat deze game niet teleurstelt en de lat jaar na jaar een stukje hoger legt. De grootste verbeteringen in F1 2021 zijn weggelegd voor de next-genconsoles die de reeks voor het eerst mogen verwelkomen. Maar ook in de andere edities zijn er wel wat vernieuwingen.

Eind vorig jaar haalde EA met Codemasters de moeder van heel wat racegames binnen. En eigenlijk zie je in F1 2021 toch al enigszins de hand van EA. Zo is er een gloednieuwe verhaalmodus waarin je als speler ervaart hoe je jezelf door de Formule 2, de met talent gevulde wachtkamer van de F1, moet worstelen om een zitje op het allerhoogste niveau te veroveren. Het deed ons meteen denken aan de verhaalmodus die EA enkele jaren geleden in de FIFA-games verwerkt heeft.

In jouw F1-verhaal zit je middenin de hevige concurrentiestrijd met andere piloten en beleef je de intense dynamiek in je eigen team. De zitjes zijn schaars en iedere fout kan je dan ook duur te staan komen. Een paar edities geleden was een korte F2-intro al eens onderdeel van de carrièremodus, maar nu hebben ze het dus nog meer in de vorm van een verhaal uitgewerkt. Een hele leuke bonus, wat ons betreft. Maar als het je weinig zegt, dan mag je ook gewoon meteen beginnen racen.

Maak je eigen team

F1 2021 heeft alle succesvolle bouwstenen van de vorige edities opgepikt. In de carrièremodus kan je ervoor kiezen om meteen een contract bij je favoriete team te tekenen, maar je kunt ook opnieuw je eigen team uit de grond stampen. Op het eerste gezicht zien we hier weinig verschillen met de game van vorig jaar. Alles is wat gefinetuned, maar de mogelijkheden zijn dezelfde. Je kiest zelf de kleuren van je team en je bolide, je tekent een contract met een motorleverancier, je gaat op zoek naar een getalenteerde tweede rijder, en tijdens het seizoen heb je de volledige controle over je fabriek.

In de Deluxe Edition heeft Codemasters dit jaar ook enkele verrassende namen opgenomen die voor jouw team kunnen tekenen. Wat dacht je van Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Jenson Button, David Coulthard of Felipe Massa? Doorgaans zitten deze legendes met hun klassieke wagens wel ergens in de game verwerkt, maar in F1 2021 maken ze dus voor het eerst deel uit van de line-up voor het nieuwe seizoen. Of je er gebruik van maakt, is volledig jouw keuze. Wie het allemaal wat realistisch wil houden, kan ook gewoon echte beloften een contract geven.

Nog niet alle circuits

Covid-19 heeft de kalenderverantwoordelijke van de Formule 1 al flink wat kopzorgen gegeven. Vorig jaar was een echt huzarenstukje om een volwaardig seizoen in elkaar te boksen. Codemasters koos er toen voor om zich in de game aan de originele kalender te houden. Op die manier konden we bijvoorbeeld racen in Vietnam, terwijl het er nu meer en meer naar uitziet dat die wedstrijd nooit in het echt gereden zal worden. Dit jaar is deze grote prijs in elk geval van de kalender verdwenen. Intussen vallen circuits door de impact van de pandemie nog steeds als vliegen en heeft het schema voor 2021 meer weg van een bouwpakket dat voortdurend wat vijzen en bouten ziet loskomen.

Hoewel Codemasters tijd had om althans een deel van de kalender aan te passen, rijden we ook in F1 2021 voorlopig alleen op 20 circuits die officieel deel uitmaken van het initiële raceschema. Zo dus ook de intussen afgelaste wedstrijden in Australië en Canada. Van nieuwe circuits is voorlopig geen spoor, maar die komen er binnenkort in de vorm van updates wel aan. Ergens jammer dat we op dit moment dus een afgeslankt seizoen moeten spelen, maar we kijken er zeker naar uit om kennis te maken met de virtuele versie van Portimao, de setting van de invallende GP van Portugal. Daarnaast worden ook de nieuwe GP van Saoedi-Arabië in Jeddah en de klassieker Imola nog toegevoegd. En wie welke circuits er nog bijkomen, want in de wandelgangen hoorden we al de namen van Sepang (Maleisië) en Indianapolis (VS) fluisteren om nieuwe afgelastingen op te vangen.

Zandvoort is er straks normaal gezien wel bij. Het circuit moest z’n officiële comeback in de Formule 1 door het virus een jaartje uitstellen, maar fans van de F1-franchise konden er vorig jaar al hun racekunsten laten zien. In 2021 we gaan er toch van uit dat we ook echt gaan racen in Nederland.

Geslaagde game

De next-genconsoles bieden dit jaar nog betere graphics en gameplay, maar ook met een oude console zit je goed bij F1 2021. De titel bouwt voort op z’n sterke reputatie met realistische beelden en race-ervaringen. Zoals altijd is het wel een beetje zoeken om het niveau in te stellen zodat de game een haalbare uitdaging wordt. Zonder aanpassingen aan de moeilijkheidsgraad reden we in ons nieuwe team al in de eerste wedstrijd vanaf de kwalificatie tot de finish onbedreigd aan de leiding. Gelukkig kan je de instellingen volledig naar je hand zetten. Daardoor moesten we ons in de volgende wedstrijd bewijzen tegen Haas, Williams en Alfa Romeo. Je kiest zelf of je liever meteen de handschoen opneemt tegen Mercedes, maar het is natuurlijk ook leuk om in samenhang met de ontwikkeling van nieuwe onderdelen uit je fabriek geleidelijk aan meer naam en faam te verwerven.

Het enige wat ons aan deze game een beetje stoorde, was de taalkeuze. Sinds Codemasters de optie Nederlands heeft toegevoegd, horen we voortdurend onze eigen taal in de paddock praten. Op zich wel leuk, maar vooral Belgische spelers zullen zich soms wel ergeren aan het feit dat zoals steeds voor een erg sappige versie van het accent van onze noorderburen wordt gekozen. Eigenlijk is dat nergens voor nodig: als je Max Verstappen hoort spreken, dan is hij het perfecte bewijs dat er een gulden middenweg bestaat. Uiteraard kan je de taal van de game wel in het Engels zetten.

Conclusie? F1 2021 kaapt de titel van z’n voorganger weg en mag zich de beste ooit noemen. Zeker als er straks nog verschillende nieuwe circuits bijkomen, is dit een editie die bij echte fans niet in de collectie mag ontbreken.

