Examens waren nog nooit zo verslavend als in ‘Big Brain Academy: Knappe koppen’

gamesEen educatief spel, zoiets klinkt meteen een beetje muf. Het roept herinneringen op aan nare leraars, saaie lessen en die aloude ‘moeten we dat kennen?’-vraag. Maar ten onrechte, want Big Brain Academy: Knappe koppen voor de Switch is opvallend plezant. Met dank aan de uitstekende afwerking en de veelzijdige interface.

De game schotelt je 20 oefeningen voor in de vijf categorieën rekenen, visie, geheugen, analyse en inzicht. De opdrachten zijn vaak oersimpel, zoals het sorteren van enkele getallen van laag naar hoog, of het onthouden van een cijferreeks, of het herkennen van een dier dat langzaam verschijnt. Enkele oefeningen hebben ook een ‘echt’ spelelement, zoals een Tetris-achtige proef of een potje ‘mollen meppen’.

Volledig scherm © Nintendo

De charme van de game is dat hij je uitdaagt om je scores altijd te verbeteren. Dat kan niet alleen door beter te scoren, maar vooral ook door sneller te reageren, iets wat erg vlot gaat via het aanraakscherm. Het biedt erg veel voldoening om je scores te verbeteren, en je kan dat zelfs doen met een echt multidisciplinair examen.

Volledig scherm © Nintendo

Samen spelen

Nog plezanter is de multiplayer. Het is online mogelijk om tegen een opgenomen sessie van een andere gamer te spelen, maar het is natuurlijk toffer in het echt, met twee tot vier spelers. Met z’n tweetjes kan je de Switch uit zijn dok halen en het toestel tussen de spelers op een tafel leggen, om zo met het snelle aanraakscherm te werken. Heel tof is ook dat je het niveau van alle spelers apart kan instellen, zodat je als volwassene lekker op je doos kan krijgen van jouw mini-me.

Volledig scherm © Nintendo

Dankzij de korte duur van de verschillende spelletjes is de game ook uitstekend geschikt voor korte solosessies. Je kan ook hopen uitrusting spelen om je personage uit de dossen, mocht de verbetering van je breinscore geen voldoende motivatie bieden.

Volledig scherm © Nintendo

Aanrader

Over de game valt verder weinig negatiefs te zeggen, of het gaan om details. Het aantal oefeningen kon wat groter. De muziek en het kwebbeltaaltje van de leraar konden wat toffer, en enkele meldingen ben je op de duur wel wat beu. In een ideale wereld konden vrienden in de zetel ook allemaal meespelen via de aanraakbesturing van hun smartphone, naar analogie met karaokegames waarin je je smartphone als microfoon gebruikt. Of de game genoeg vernieuwt voor wie al een voorganger in huis heeft, is ook nog de vraag. Maar voor de rest zit deze verslavende game echt uitstekend in elkaar.

Volledig scherm © Nintendo

Bekijk ook:

Volledig scherm © Nintendo