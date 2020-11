Ex-KGB-spionne Elena Vavilova over nieuwe ‘Call of Duty’: “Wij deden vooral wat je niét ziet in ‘Black Ops: Cold War’”

gamesMet ‘Black Ops: Cold War’ duikt de 'Call of Duty’-schietspellenreeks opnieuw achter de schermen van de Koude Oorlog. Voormalig KGB-spionne Elena Vavilova ziet in de details van de game veel parallellen met hoe het er in het echt aan toe ging. “Maar dat kun je over alle spionagefictie zeggen: de meeste methodes zijn ondertussen welbekend.”

Op meerdere momenten in de zes uur durende verhaalcampagne van 'Call of Duty Black Ops: Cold War’ belanden er papieren dossiers over relevante personen in handen van de CIA-agenten waarrond het verhaal draait. Cruciale informatie die ze nodig hebben tijdens hun schaduwoorlog tegen de ‘kwade’ machten van de KGB. “Dat soort informatie, maar dan aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, had van iemand van ons kunnen komen”, zegt Elena Vavilova. Zij leefde, samen met haar echtgenoot Andrei Bezrukov, van het einde van de jaren 80 tot in 2010 als deep cover agent voor de Russische staatsveiligheid in Boston, waar ze vanuit hun posities in het Amerikaanse bedrijfsleven cruciale informatie doorspeelden aan hun eigenlijke werkgever. “Vooral het spionagewerk dat je niét ziet in de game was hetgeen dat wij deden: mensen rekruteren, informatie verzamelen.”

Naïviteit

Voor hun naasten, die geen enkel idee hadden van het feit dat ze eigenlijk voor de Russen werkten, heetten ze Tracey Lee Ann Foley en Donald Heathfield, en leefden ze een braaf, provinciaal buitenwijkleventje. Tot ze in 2010 werden gesnapt en, na een spionnenuitwisseling in Wenen, het land uitgezet. Ze woont nu in Moskou, vanwaaruit ze spionageromans schrijft en lezingen geeft over de kracht van netwerken.

Het clandestiene leven dat zij en haar echtgenoot leidden in achtereenvolgens Canada, Frankrijk en de V.S. vormde later de inspiratie voor de tv-reeks 'The Americans’. Al waren de gebeurtenissen in die reeks veel spannender dan het leven dat zij hebben geleid, zegt ze. Dat deep cover-leven stond dus al helemaal veraf van het vuurwapengeweld dat centraal staat in ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’. “Ik heb, op die twintig jaar tijd dat ik voor de KGB werkte, geen één keer een wapen moeten afvuren”, zegt Vavilova. “Dat is niet waar spionage om draait. Het gaat meer om strategie, het psychologische spel. Werken met menselijke bronnen. Het enige waarmee we bezig waren was informatie doorspelen, en zorgen dat we niet werden gesnapt. Vanzelfsprekend zitten er dingen in 'Black Ops: Cold War’ die niet helemaal stroken met de realiteit, maar je ziet de twee natuurlijk los van elkaar. Je kunt dat ook over alle spionagefictie zeggen: de meeste spionagemethodes zijn ondertussen welbekend, dus de scenaristen brengen die ook over naar hun verhaal. Maar het is natuurlijk niet alleen dat: ik zag ook dat de makers van de game heel bewust elementen uit samenzweringstheorieën en andere fictieve werken in hun verhaal hebben gebracht.”

“Ken je geschiedenis”

Ongrijpbare geheimen

Dubbelagenten, zegt Vavilova, bestaan natuurlijk gewoon in het echt. Dead drops, waarbij informatie ergens wordt verstopt om later te worden opgepikt door een andere agent, ook. “De plot van 'Black Ops: Cold War’ maakt handig gebruik van de hoge mate van geheimhouding die er in die dagen heerste, van de dingen die het brede publiek niét weet”, oppert Vavilova. “Die schaduwwereld was een ideale voedingsbodem voor spionageverhalen. De creatieve intentie was duidelijk om een fictief universum neer te zetten dat vertrekt vanuit wat er in het echt gebeurde, maar natuurlijk moedwillig in de overdrijving gaat. Het was een interessante maar complexe periode, die wereldwijd werd gedefinieerd door de Verenigde Staten en Sovjet-Rusland. De spanning tussen de twee, en hun geopolitieke gevecht om invloed over de wereld, speelde lange tijd een cruciale rol in de wereld. In die mate dat het ook vandaag nog, zelfs voor een publiek van jongere gamers voor wie die hele periode tot de geschiedenis behoort, tot de verbeelding spreekt.”

