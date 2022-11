‘Evil West’ is uiterst sympathieke macholulkoek

GamereviewGenoeg van al die sissy indiegames of emotionele blockbusters? Dan brengt de bovennatuurlijke westerngame ‘Evil West’ precies het soort ultragewelddadige machobullshit naar je console waar je misschien al jaren op had zitten wachten. Stetson op, sigaar in de bek, vuisten gebald, en knallen maar.

Voor ondergetekende hoeven videogames ook weer niet altijd de emotionele verfijning van recente toppers als ‘A Plague Tale: Requiem’ of ‘Stray’ te hebben. Het is mooi dat dit fijne medium de afgelopen jaren naar dat hoogstaande niveau is geëvolueerd, maar soms wil ook ons holbewonerbrein – zeker bij mannelijke spelers – weer eens wat lekkers: een brok onversneden, ongegeneerde badassery, zoals in tegenwoordig schaarser en schaarser wordende uitschieters als ‘Gears of War’, ‘Bulletstorm’ of ‘Doom’. Games met muurbrede helden, die het soort monsters waarvan de Resident Evil-protagonisten het in hun broek doen zonder ommezien aan tripjes trekken, in morzels hakken of aan repen schieten, en ondertussen met een gruizige stem nog een stoere mop uitkramen ook. Het soort helden die je nu, eindelijk, nog eens tegenkomt in nieuwe game ‘Evil West’.

Evil West Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation, Xbox en pc.



Beeld uit 'Evil West'.

Weird West

Het verhaal van ‘Weird West’ brengt je in het waanzinnig bonkige lijf van Jesse Rentier, een avonturier en revolverheld n een negentiende eeuw waarin het wilde westen is overspoeld door gedrochten uit de hel. Het is een game uit het zogeheten ‘Weird West’-subgenre, een mix tussen western en gothische horror, dat toevallig vrij dik loopt dit jaar: in de lente zagen we de role playing game ‘Weird West’ verschijnen, gevolgd door de tactische game ‘Hard West II’ in de zomer. En nu deze dus, waarin je hoofdpersonage zijn hang naar avontuur hem in conflict brengt met zijn lotsbestemming als volgende leider van het Rentier Institute: een groepering, voorlopig nog geleid door Rentiers kloeke maar ouder wordende vader, die zichzelf als doel heeft gesteld om die bovennatuurlijke kwellingen voor eens en altijd van de wereld te helpen.

Beeld uit 'Evil West'.

Inventief uiteenrijten

Voor een game die vooral gericht is op het leveren van een tough guy-fantasie weet ‘Evil West’ een paar rake dramatische noten aan te slaan. Maar de kern van de game zit hem natuurlijk in de vele inventieve manieren waarop je al die helse gedrochten uit elkaar weet te rijten, zowel met je vuisten (daarin geholpen door een speciale handschoen met scherpe pinnen) als je vuurwapens. Of je speciale krachten, zoals de vaardigheid om tegenstanders eventjes te elektrocuteren. Of – in de uitkomst die de meest spectaculaire beelden oplevert tijdens de vele gevechten – een combinatie van die drie.

Beeld uit 'Evil West'.

De actie in ‘Weird West’ wordt snel gewoon meer van hetzelfde, maar het is het soort plaat die je met veel plezier grijsdraait. De Poolse studio Flying Wild Hog levert geen innovatieve of revolutionaire game af, maar wel een solide, vlot geanimeerde, zelfs visueel vrij scherpe actie-ervaring, waarvan we soms, heel soms, weleens blij zijn dat we er een nieuwe fix van krijgen geserveerd.