‘Everspace 2’ toont dat er altijd weer ruimte is voor een nieuwe ruimteshooter

De space combat shooter is een genre waaruit nooit echt de toppers van het jaar komen, maar dat tegelijkertijd nooit écht ver weg is. In 2021 hadden we bijvoorbeeld het prima ‘Chorus’, het jaar daarvoor was er ‘Star Wars: Squadrons’, als je iets dieper teruggaat in de tijd kom je bij dingen als ‘Eve: Valkyrie’ en ‘Project Sylpheed’ uit, en nòg verder terug land je bij de onvermijdelijke ‘Colony Wars’-, ‘Star Wars: X-Wing’- en ‘Wing Commander’-reeksen. Er is een eerder klein publiek voor, maar dat vindt altijd wel zijn fix.

Volledig scherm Beeld uit 'Everspace 2'. © Rockfish Games

Ze zijn (veel) toegankelijker dan een vlucht- of ruimtesimulator, en tegelijkertijd leveren ze een opperste vrijheid. Je kunt in openwereldgames nog zo’n uitgebreide, rijke spelwereld hebben, je hoofdpersonage blijft nog altijd met zijn twee voeten – of twee tot vier wielen – op de grond. In een ruimtegevechtsgame laat je je tuigje naar hartenlust tollen in het luchtledige. Misschien daarom dat er de laatste tijd, sinds ontwikkelstudio Rockfish Games de volledige lancering aankondigde, redelijk wat buzz is rond aanstaande space combat shooter ‘Everspace 2’.

Op verkenning

Ook de voorganger, gelanceerd in 2017, scoorde relatief goed bij critici en fans. Maar voor de opvolger heeft Rockfish iets veel grootsers in zijn mouw zitten, vertelde oprichter Michael Schade ons onlangs. “We blijven vasthouden aan het concept van de space shooter met een flinke snelheid. Maar waar de eerste een heel lineaire game was, trekken we het nu iets breder: je zult in een semi-open wereld belanden, waarbij je sterrenstelsels naar eigen goeddunken zult kunnen exploreren.”

Volledig scherm Beeld uit 'Everspace 2'. De actie speelt zich volledig af in de ruimte, het verhaal wordt verteld door middel van 'cutscenes' die zich ook aan de grond afspelen. © Rockfish Games

Hoe ver je naar eigen goeddunken op avontuur gaat zal natuurlijk ook bepalen hoeveel tijd je doorbrengt in de sterrenstelsels van ‘Everspace 2’, die allemaal hun eigen visuele identiteit zullen hebben. Volg je alleen de verhaalmissies, dan zul je een uur of dertig zoet zijn met de game, zegt Schade. Met de zijmissies erbij, en een brok endgame content die draait rond de mysteries van een serie buitenaardse ruïnes, kun je meer dan honderd uur het heelal in.

Space looter shooter

“We maakten deze sequel specifiek omdat we vonden dat een grote open game heel goed bij ‘Everspace’ zou passen”, vervolgt Schade. “Ook wilden we experimenteren met een rpg-achtig progressiesysteem.” Want ‘Everspace 2’ zal niet weinig elementen uit het rollenspelgenre in zich hebben. Zowel jouw schip als vijandige ruimtetuigen zullen bijvoorbeeld een level hebben. Er zal zat te sleutelen vallen aan de boorduitrusting. En neergehaalde vijanden zullen bruikbare stukken technologie achterlaten, wat van ‘Everspace 2’ een looter shooter in de ruimte maakt: nadat je een vijandelijk tuig hebt neergehaald, moet je dus ook nog even de brokstukken gaan bezoeken.

De game was al in early access sinds januari 2021. Nu pas, met een hoop nieuwe content die klaarstaat, voelen ze zich comfortabel voor de volledige release. Die zal op 6 april eerst voor pc zijn, later deze zomer moet een PlayStation 5- en Xbox Series-versie volgen.

