Esports-team van Hogeschool PXL Hasselt jaagt op prijzenpot van 20.000 euro in Madrid

Red Bull Campus Clutch is het grootste Valorant-toernooi voor universiteits- en hogeschoolstudenten. In meer dan 50 landen werden meer dan 300 qualifiers georganiseerd, gevolgd door nationale finales én Knockout Rounds. Het esports-team van Hogeschool PXL uit Hasselt behoort dus tot de top 12 van de beste teams ter wereld. Een straffe prestatie, zeker als je weet dat wereldwijd meer dan 5000 teams zich hebben ingeschreven voor het toernooi.

Volledig scherm Het Belgische team voor vertrek: vlnr: Legend, Dash, Sharky, LDP, Zenzor en Adumon. © PXL Esports

Valorant

Maar wat is Valorant precies? Wel Valorant is een relatief nieuwe firstpersonshooter van ontwikkelaar Riot: dezelfde studio die met League of Legends een van de grootste online multiplayerhits uit de gamegeschiedenis maakte.

De belangrijkste game mode is ‘Search and Destroy’ waar één team aanvalt door een bom te plaatsen en het andere probeert het afgaan van de bom te voorkomen.

Wat is belangrijk? Skills, focus en tactiek. Niet zomaar in het rond schieten, maar als team de rollen verdelen en goed samenwerken. Je kan bovendien kiezen uit verschillende personages of ‘agents’ met elk hun eigen kwaliteiten en wapens.

Team Belgium

Het Valorant-team van PXL Esports bestaat uit vijf studenten aan de Hogeschool PXL. Dash (Pieter-Jan De Decker), Zenzor (Jeroen Saelens), Sharky (Wesley Rijmen), LDP (Lars De Palo) en Legend (Bram Dewit).

Volledig scherm Vlnr: Sharky, LDP, Dash, Zenzor en Legend. © Red Bull, Adumon

Ze nemen het in Madrid op tegen Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Egypte en Peru. De twee beste teams gaan door naar de halve finale, die wordt op zondag gespeeld. De jongens kijken er alvast naar uit: “We zijn allemaal competitief ingesteld, we willen winnen. Maar als we verliezen gaat onze reis zeker niet minder leuk zijn”, aldus LDP.

Road to Madrid

Het team moet eerst deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap. Het team beproeft zijn geluk in de eerste Belgische qualifier. Ondanks een zeer goede prestatie gaat PXL onderuit tegen het ULB-team.

De Hasseltse ploeg herpakt zich en verovert tijdens de tweede qualifier haar ticket voor de nationale finale. In de laatste qualifiers voegen de teams van UCL Mons en UCLeuven/Luxemburg zich bij de eerste twee. Het is uiteindelijk in een heruitgave van de eerste qualifier dat PXL in de nationale finale team ESIPHEC (ULB) uit Brussel naar huis stuurt. Ze veroverden zo hun plekje in de Red Bull Campus Clutch Knockout Rounds.

In de Europese finale maakt PXL vervolgens komaf met de vertegenwoordigende teams van Zwitserland en Oostenrijk om in de finale het Italiaanse team van Angry Titans Academy te treffen. De laatste confrontatie wordt met 2-1 (13-9/10-13/13-3) gewonnen door de Belgen en die overwinning stuurt hen als vertegenwoordigers van Europa naar de wereldfinale van het toernooi!

Volledig scherm Valorant © Riot Games