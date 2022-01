Er is nog altijd bitter weinig te doen in ‘Far Cry 6’

Die van ‘Machete’, ‘Desperado’ en ‘From Dusk till Dawn’, dié Danny Trejo? Je hoofdpersonage Dani Rojas kon het, net als wij, nauwelijks bevatten, maar jazeker: ex-guerrillabaas Juan Cortez, het enige min of meer memorabele personage uit Ubisofts ‘Far Cry 6', is blijkbaar dikke maatjes met de onverwoestbare 78-jarige acteur, en je mag hem in één van de nieuwe ‘Yaran Stories’ gaan bijstaan. Verwacht daar niet te veel van: na een kwartiertje, waarbij je in essentie samen een aanval van overheidstroepen moet zien te overleven terwijl hij kookt, is het verhaaltje alweer uit, en heb je Danny’s übercoole motorfiets tot je beschikking. Wel één met een kettingmitrailleur erin gemonteerd, want Danny Trejo, weet je wel? Maar toch: dat was het alweer.

Volledig scherm Yep, Danny Trejo zit in 'Far Cry 6'. Toch voor een kwartiertje. © Ubisoft

Bezigheidstherapie

We waren aan het einde van ons eindejaarsreces eventjes weer in de gewelddadige Caraïbische wereld van Yara gedoken, maar die ervaring was ook snel weer voorbij. Naast de min of meer plezierige Trejo-missie kleurde onze kaart van Yara weer wat roder, omdat Ubisoft een systeempje uitdacht waarbij om de zoveel tijd een andere provincie weer wordt heroverd door contrarevolutionaire cellen binnen de nog altijd actieve troepenmacht van de afgezette dictator Antòn Castillo (Giancarlo Esposito). Maar het heroveren van wegblokkeringen en andere militaire bolwerken waar je al eens eerder bent geweest, daar word je natuurlijk niet écht vrolijk van: het is bezigheidstherapie.

Volledig scherm Tweede speelbare 'Far Cry'-slechterik in de 'Villains'-trilogie van downloadbare content: Pagan Min uit de vierde game. © Ubisoft

Ziek in ‘t koppie

Hetzelfde kan ook worden gezegd van de downloadbare extra’s die binnen de Season Pass worden aangereikt, en waarin je in de huid — of liever: het hoofd — van markante slechteriken uit eerdere ‘Far Cry’-games kruipt. Afgelopen najaar verscheen ‘Vaas: Insanity’ al, een extra tussendoortje waarin je als de boef uit 'Far Cry 3' (2012) niet alleen terug op een Polynesisch eiland terechtkomt (de Caraïben zijn dus ver weg), maar ook in een soort nachtmerrieachtige Groundhog Day. De vorm van die eerste ‘Villains’-uitbreiding was een zogeheten roguelite: iedere keer als je overleed, begon de hele zwik opnieuw, maar strategisch aangekochte upgrades zorgden ervoor dat je toch wat progressie meenam.

Vorige week verscheen ‘Pagan: Control’, waarin de tweede baddie terugkeert: Pagan Min, de welgemanierde en -gemanicuurde despoot van het Himalayastaatje Kyrat uit ‘Far Cry 4'. En je krijgt precies hetzelfde voorgeschoteld: je omzwervingen door een gesublimeerde droomversie van Kyrat beginnen helemaal opnieuw telkens wanneer je sterft.

Volledig scherm Pagan Min aan het startpunt van 'Pagan: Control'. © Ubisoft

Van voor af aan

Die roguelite-aanpak is niet iets waar iedere speler tuk op is, maar het paste wel bij ‘Vaas: Insanity’. De definitie van krankzinnigheid — het waarachtige van ’t padje af zijn, zoals we wel kunnen stellen over Vaas — is steeds hetzelfde doen en toch een verschillend resultaat verwachten. Maar Pagan Min is een heel ander soort kierewiet dan Vaas: het is een getormenteerde ziel, wiens krankzinnigheid voortspruit uit de ontwrichtende relatie met zijn vader, een Triadebaas die hem fysiek en mentaal mishandelde.

De visioenen waarin je dat ziet gebeuren, zijn het enige waarvoor ‘Pagan: Control’ nog min of meer het spelen waard is. Maar het feit dat de makers liever nog eens die roguelite-gameplay forceerden op de speler in plaats van een aanpak te zoeken die beter past bij deze geliefde slechterik, illustreert precies het creatieve bankroet dat ook al de centrale ‘Far Cry 6' parten speelde. ‘Pagan: Control’ levert, na een ellendige eerste twee uur waarin je alleen de beschikking over je pistooltje hebt (headshots zijn je beste maats!), min of meer plezier in zijn spel zo gauw je wat upgrades en straffere wapens verovert. Maar eens je meer greep krijgt op dit Mini-Kyrat, besef je ook al snel hoe benepen en leeg de wereld is, en hoe weinig inspiratie er zit in de uitdagingen die de makers erin hebben uitgezet.

